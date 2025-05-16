"Все, пока": Елена Зеленская рассказала о трудном разговоре с мужем

Вы узнаете:
- Елена Зеленская вспомнила скандальную встречу Зеленского с Трампом
- Как президент держался в тот день
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как с ней разговаривал Владимир Зеленский после конфликта с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
В интервью Маричке Падалко Зеленская отметила, что она не смотрела прямую трансляцию встречи президентов, ведь у нее были свои дела.
"И, кстати, мне повезло, что я смотрела уже рефлексии на "1+1". Саму ситуацию, которую транслировали в прямом эфире, я не смотрела. Я чем-то была занята. Мне повезло, потому что такое напряжение было тяжело выдержать. Потом я быстро посмотрела, что было. Мне было интересно, что об этом думают другие. И меня порадовало, что, слава богу, реакция была такой же, как у меня", - поделилась первая леди.
Елена призналась, что очень хотела поддержать мужа, ведь знает его характер и понимала, как он мужественно держался в неприятной ситуации. Первая леди позвонила к Владимиру, и он заверил, что все хорошо.
"Мы работаем. Все, пока", - сказал Зеленский жене.
Также Зеленская добавила, что восхищается стойкостью мужа.
"Я не думаю, что это было ему приятно и несложно. Конечно, это был для него эмоциональный вызов. Но все нормально", – подытожила жена президента.
Смотрите видео интервью Елены Зеленской:
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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