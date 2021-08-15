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Ирина Федишин показала отличную фигуру и бюст в красивом купальнике

15 августа 2021, 13:14
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Певица Ирина Федишин наслаждается морским отдыхом в Болгарии в компании мужа и детей, но не забывает и баловать армию своих фанатов соблазнительными снимками.

Федишин
Ирина Федишин / УНИАН

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин опубликовала серию снимков, которые сделааны на пляже в Болгарии, где она отдыхает вместе с мужем, детьми и родителями. Фото она выложила на свою страницу в социальной сети Instagram

На фотографиях Федишин предстала в голубом купальнике, который подчеркивает ее большой бюст. Также певица на фото продемонстрировала свою отличную спортивную форму - засветив длинные и стройные ноги.


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Напомним, ранее певица Ирина Федишин представила песню "Братику" в эфире 1+1. И анонсировала, что к 15-летию семейной жизни они с мужем пришли к важному решению. В интервью программе Светская жизнь и ее ведущей Кате Осадчей певица рассказала о втором бракосочетании.

"Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба", — заинтриговала артистка.

К слову, Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык. поженились 29 июля в 2006 году. Пара воспитывает двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

Ирина Федишин
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