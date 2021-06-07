Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

Украинская артистка Ирина Федишин заинтриговала Сеть признанием о скором втором бракосочетании.

Певица, которая недавно представила песню "Братику" в эфире 1+1, анонсировала, что к 15-летию они с мужем пришли к важному решению. В интервью Светской жизни и Кате Осадчей она рассказала о втором браке.

"Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба", — заинтриговала артистка.

В ответ Кате Осадчей она объяснила, что даже ее муж готовится и худеет к лету.

Также звезда добавила, что пока платье не приобрела, впрочем, присматривается к свадебному наряду.Читайте такжеРизатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками

Телеведущая спросила, не связано ли это еще с одной поездкой на Мальдивы, на что певица тонко уша от ответа.

В соцсетях Ирину усиленно расспрашивают про будущую свадьбу, но певица немногословна.

"Ируся, а когда будет подробная информация о вашей "большой свадьбе"?

"Еще немного и будут известны все детали", - рассказывает она.

Пока что певица открыла только свое концертное расписание:

9 июня - Трускавец

13 июня -Новоярское

14 июня -Дрогобич

15 июня - Каменец-Подольский

16 июня -Винькивци

17 июня - Черновцы

20 июня - Нежин

21 июня - Прилуки

22 июня - Чернигов

23 июня - Белая Церковь

24 июня - Фастов

25 июня - Ивано-Франковск

27 июня - Луцк

28 июня - Ровно

29 июня - Житомир

30 июня - Тернополь

1 июля - Хмельницкий

4 июля - Трускавец

5 июля - Коломыя

Заметим, Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык поженились 29 июля в 2006 году. Пара воспитывает двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

Смотреть онлайн полный выпуск шоу Світське життя можно на сайте 1plus1 video.