Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений

Мама двоих детей Ирина Федишин рассказала о неожиданном решении.
Украинская артистка Ирина Федишин заинтриговала Сеть признанием о скором втором бракосочетании.
Певица, которая недавно представила песню "Братику" в эфире 1+1, анонсировала, что к 15-летию они с мужем пришли к важному решению. В интервью Светской жизни и Кате Осадчей она рассказала о втором браке.
"Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба", — заинтриговала артистка.
В ответ Кате Осадчей она объяснила, что даже ее муж готовится и худеет к лету.
Также звезда добавила, что пока платье не приобрела, впрочем, присматривается к свадебному наряду.Читайте такжеРизатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками
Телеведущая спросила, не связано ли это еще с одной поездкой на Мальдивы, на что певица тонко уша от ответа.
В соцсетях Ирину усиленно расспрашивают про будущую свадьбу, но певица немногословна.
"Ируся, а когда будет подробная информация о вашей "большой свадьбе"?
"Еще немного и будут известны все детали", - рассказывает она.
Пока что певица открыла только свое концертное расписание:
- 9 июня - Трускавец
- 13 июня -Новоярское
- 14 июня -Дрогобич
- 15 июня - Каменец-Подольский
- 16 июня -Винькивци
- 17 июня - Черновцы
- 20 июня - Нежин
- 21 июня - Прилуки
- 22 июня - Чернигов
- 23 июня - Белая Церковь
- 24 июня - Фастов
- 25 июня - Ивано-Франковск
- 27 июня - Луцк
- 28 июня - Ровно
- 29 июня - Житомир
- 30 июня - Тернополь
- 1 июля - Хмельницкий
- 4 июля - Трускавец
- 5 июля - Коломыя
Заметим, Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык поженились 29 июля в 2006 году. Пара воспитывает двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.
Смотреть онлайн полный выпуск шоу Світське життя можно на сайте 1plus1 video.