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Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений

7 июня 2021, 17:39

Мама двоих детей Ирина Федишин рассказала о неожиданном решении.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

Украинская артистка Ирина Федишин заинтриговала Сеть признанием о скором втором бракосочетании.

Певица, которая недавно представила песню "Братику" в эфире 1+1, анонсировала, что к 15-летию они с мужем пришли к важному решению. В интервью Светской жизни и Кате Осадчей она рассказала о втором браке.

"Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба", — заинтриговала артистка.

В ответ Кате Осадчей она объяснила, что даже ее муж готовится и худеет к лету.

Также звезда добавила, что пока платье не приобрела, впрочем, присматривается к свадебному наряду.Читайте такжеРизатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками

Телеведущая спросила, не связано ли это еще с одной поездкой на Мальдивы, на что певица тонко уша от ответа.

В соцсетях Ирину усиленно расспрашивают про будущую свадьбу, но певица немногословна.

"Ируся, а когда будет подробная информация о вашей "большой свадьбе"?

"Еще немного и будут известны все детали", - рассказывает она.

Пока что певица открыла только свое концертное расписание:

  • 9 июня - Трускавец
  • 13 июня -Новоярское
  • 14 июня -Дрогобич
  • 15 июня - Каменец-Подольский
  • 16 июня -Винькивци
  • 17 июня - Черновцы
  • 20 июня - Нежин
  • 21 июня - Прилуки
  • 22 июня - Чернигов
  • 23 июня - Белая Церковь
  • 24 июня - Фастов
  • 25 июня - Ивано-Франковск
  • 27 июня - Луцк
  • 28 июня - Ровно
  • 29 июня - Житомир
  • 30 июня - Тернополь
  • 1 июля - Хмельницкий
  • 4 июля - Трускавец
  • 5 июля - Коломыя

Заметим, Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык поженились 29 июля в 2006 году. Пара воспитывает двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

Смотреть онлайн полный выпуск шоу Світське життя можно на сайте 1plus1 video.

Светская жизнь Ирина Федишин новости шоу бизнеса
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