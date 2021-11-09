57-летняя Лолита засветила сочные ягодицы в леопардовом купальнике

Лолита показала чудесную физическую форму / instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская дала жару, и показала всем, как нужно отдыхать. Начать артистка решила с купания.

57-летняя Милявская отправилась на отдых, откуда и запостила пикантное видео из бассейна.

Певица показала, что умеет отлично нырять. Во время погружения в воду Лолита показала молодое, подтянутое тело. Упругие ножки и ягодицы так и мелькали над водой.

Для водных процедур Лолита выбрала цельный купальник с леопардовым принтом.

"Думала, какая музыка соответствует этому видео? Конечно, только ария Черепахи Тортиллы из Приключения Буратино! Мы совпали! Мы с ней в моменте!" - подшутила над собой певица.

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Поклонникам удалось рассмотреть ягодицы Милявской во всей красе / Скриншот - instagram.com/lolitamilyavskaya

Фанаты поспешили убедить Лолиту, что до сказочной старухи-черепахи ей еще далеко, ведь она по-прежнему сексуальна и в прекрасной форме:

"Ой, Лолиточка, улыбнуло от души) скажите тоже, вы цветок, который цветёт всё ярче, оставайтесь такой же ещё много много лет! ❤️"

"Вовсе не черепаха, а прекрасная русалка . Многие позавидовать могут. Какая красотка плывет".

"Наша золотая рыбка!"

"Какая офигенная фигура❤️"

"Лола, ты прекрасна!"

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Поучиться у старших правильно соблазнять стоит Тине Кароль. Недавно певицу обвинили в чрезмерной пошлости из-за фото в слишком обтягивающем комбинезоне.

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