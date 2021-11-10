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Режиссер "Игры в кальмара" рассказал о продолжении популярного сериала

10 ноября 2021, 02:31

Хван Дон Хек сам написал сценарий первого сезона Игры в кальмара. Кроме того, он был также и режиссером всех эпизодов сериала.

игра в кальмара
Ржиссер Игры в кальмара рассказал о своих планах / скриншот

Режиссер и сценарист сериала Netflix "Игра в кальмара" Хван Дон Хек официально заявил о продолжении своего творения, рассказал он в интервью AP.

"По поводу второго сезона было столько давления, столько спроса и столько любви, что нам не оставили выбора. Скажу, что второй сезон действительно будет", - заявил южнокорейский режиссер.

Он признался, что в данное время занимается планированием сиквела. При этом, по его словам, пока еще рано говорить, когда именно выйдет второй сезон Игры в кальмара"

"Я вам обещаю: Ги-Хун (главный герой, - ред.) вернется, и он кое-что сделает для мира", - сказал создатель сериала.

Хван Дон Хек сам написал сценарий первого сезона Игры в кальмара. Кроме того, он был также и режиссером всех эпизодов сериала. Но во втором сезоне, он привлечет к работе команду сценаристов и режиссеров.

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Что будет во втором сезоне

Кроме главного героя Ги-Хуна, который выжил, стал победителем игры и получил крупную сумму, второй сезон будет сосредоточен на бывшем полицейском, ставшим главным наблюдателем игры.

Официальной даты выхода продолжения "Игры в кальмара" нет, но поклонники сериала думают, что это произойдет в 2023 году.

Напомним, корейский сериал Игра в кальмара стал "вирусным" за считанные дни. В одном из эпизодов сериала актеры, которые проходили разные задания должны были вырезать фигурку из карамельного печенья дальгона. Так вот Главред предоставил рецепт этой выпечки.

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