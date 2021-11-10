Бешеная популярность: психолог объяснила, как "черная сторона" раскрутила Моргенштерна

Моргенштерн / Instagram

Моргенштерн завоевал популярность благодаря тому, что проявляет свою теневую сторону, делая ее легальной, заявила семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань.

"А у многих подростков – его целевой аудитории – эта теневая сторона пристыжена и не имеет возможности выйти наружу. Он это делает легально, поэтому и становится авторитетом для подростков", - подчеркнула она во время чата в Главреде.

Психолог считает, что Моргенштерн имеет бешеную популярность, легализуя черную сторону.

"Многие люди не знакомы со своей внутренней тенью. А он сам, похоже, сплошная тень. Через его творчество у человека появляется доступ к этим своим сторонам. Интерес возникает в том месте, где своя теневая сторона не узнана и застыжена. А стыд – это остановленное возбуждение. Жаль детей, которые живут в большом количестве стыда, ведь, повзрослев, им сложно реализоваться не только в работе, но и в личной, и в сексуальной жизни. Они же потом и со своими детьми не смогут говорить на неудобные темы: как быть женщиной, как получать удовольствие, как вести себя с мужем, как выставлять границы", - добавила Щербань.

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Полную версию чата с Аленой Шербань читайте здесь.