Американская певица справила малую нужду на фаната во время концерта

Певица София Уриста / instagram.com/sophiaurista

Американская певица, участница проекта Голос и солистка кавер-группы Brass Against София Уриста во время рок-концерта помочилась на одного из фанатов.

Инцидент произошел в Дайтона-Бич (штат Флорида) на концерте "Добро пожаловать в Роквиль".

Уриста настолько увлеклась исполнением кавера на Wake Up группы Rage Against the Machine, что вызвала поклонника на сцену, уложила его на спину, спустила брюки и, не прекращая петь, справила малую нужду прямо на лицо мужчине.

После инцидента на официальных страницах группы в соц.сетях появилось следующее сообщение: "Мы прекрасно провели время в Дайтоне прошлой ночью на "Добро пожаловать в Роквиль". София немного увлеклась. Это было неожиданностью для остальной части группы, и это не то, что вы когда-либо еще увидите на шоу Brass Against. Спасибо, что подняла эту тему, Дайтона".

Возможность комментировать этот пост отключена.

Реклама

Обращение группы Brass Against к фанатам после инцидента в Дайтоне / instagram.com/brassagainst

В полицию Дайтоны поступила жалоба на непристойное поведение Урис. Согласно законам штата Флорида девушке могут предъявить обвинение за "публичное обнажение половых органов в общественных местах". За это грозит тюремное заключение сроком до 1 года или штраф в размере 1 тыс. долларов.

Читайте такжеИзвестному рок-музыканту выстрелили в лицо в Москве

Ранее актрисе и экс-супруге Джонни Деппа Эмбер Херд предъявили обвинение в лжесвидетельстве. Ей грозит до 7 лет заключения.

Другие интересные новости: