Дарья Петрожицкая призналась, кого целовала на съемочной площадке сериала Джек & Лондон

Дарья Петрожицкая с партнером по съемкам псом Морганом / Пресс-служба

Вчера на телеканале 1+1 состоялась премьера комедийного детектива Джек & Лондон, в котором расскажут историю молодого и циничного столичного юриста Влада Шевчука, вынужденного вернуться в родной провинциальный городок и работать там. Героя сразу ждали приключения: пес его брата начал с ним разговаривать, а вдобавок он встретил бывшую любимую.

Ее в сериале сыграет любимица зрителей 1+1 – Дарья Петрожицкая. Актриса посетила инфотеймент-шоу Твій день вместе со своим четырехлапым партнером по сериалу – бульмастифом Морганом, исполнившим роль Джека, и рассказала о премьере, а также поделилась интересными моментами из закулисья.

Дарья Петрожицкая рассказала, что сниматься в серале с бульмастифом для нее было настоящим удовольствием, ведь она обожает животных и давно мечтает о собственной собаке.

"Впервые в моей жизни я Даша Петрожицкая играла Дашу ветеринара. Я не могу сказать, что играла несвойственный мне образ, потому что я люблю животных. Я думаю, если бы моя актерская карьера не сложилась, я стала ветеринаром", - сказала Дарья Петрожицкая.

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Дарья вспоминает, во время съемок у нее было много партнеров-животных на съемочной площадке. Это – собаки, коза, белка, даже змея. Актриса рассказала, что сниматься с животными ей было комфортно. А на вопрос, кем бы была актриса, будь она животным, ответила:

"Я была бы белкой. Меня в университете даже называли белкой".

Дарья Петрожицкая также рассказала, что больше всего в кино ей нравится играть персонажей, максимально не похожих на нее, и призналась, что мечтает сняться в истории вроде Игры престолов.

Ведущих Твого дня также интересовала информация о личной жизни Даши, но этот вопрос актриса пока не комментирует. А на вопрос "С кем целуется Дарья Петрожицкая", ответила:

"На съемочной площадке я целовала Моргана".

Напомним, Джек & Лондон – это история об успешном адвокате Владе, который по стечению жизненных обстоятельств вынужден вернуться в родной провинциальный городок и занять место брата в местном отделении полиции.

Дарья Петрожицкая и пес Морган играют в новом сериале от 1+1 Джек & Лондон / Пресс-служба

Он будет искать виновных в том, что его брата несправедливо посадили в тюрьму и параллельно бороться с надвигающейся на город экологической катастрофой. А помогать в этом ему будет верный напарник – собака Джек, которая, как оказалось, умеет еще разговаривать. Интересно, что озвучил собаку в сериале Джек & Лондон музыкант, актер и тренер Лиги смеха Сергей Бабкин.

Смотрите сериал "Джек & Лондон" с понедельника по четверг в 20:45 на 1+1.