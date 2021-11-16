Голый Максим Галкин попал в объектив Аллы Пугачевой

Таким ведущего видела только Примадонна.
Юморист и телеведущий Максим Галкин выложил игривое фото, которое сделала его супруга Алла Пугачева.
Галкин часто делится кадрами с Аллой Борисовной, хвастаясь перед поклонниками красотой супруги. Домашние фото ведущему удаются особенно уютными.
На этот раз Примадонна решила сделать ответный ход. В своем Instagram-аккаунте Максим Галкин выложил фото, сделанное Пугачевой десять лет назад - в 2011 году.
На нем ведущий позирует перед супругой обнаженным, прикрывшись лишь белым полотенцем. В руках у Галкина лук и стрелы, для Примадонны он изобразил Купидона.
"Купидон в тапках. 2011 г. Фотохудожник Алла Пугачева", - подписал фото ведущий.
Фанатов немало рассмешили дурачества звездной пары. Также они похвалили изобретательность и художественные таланты Аллы Борисовны:
"Фотохудожник огого!"
"Это гениально, как и все ,что делает Алла❤️"
"Вы и сейчас в отличной купидонистой форме, Максим!"
"Насмешили! Вам крылышек не хватает!"
"Огонь. Купидон в вафельном полотенце ❤️"
"Шкодник - купидон".
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Ранее Максим Галкин показал, как выглядит Алла Пугачева в ультракоротком мини-платье.
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