Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына

Ведущая также заговорила о многоканальной любви к близким.
Модель и телеведущая Катя Осадчая сегодня отмечает особенный праздник - ее младшему сыну Даниилу исполняется три месяца.
По этому поводу Осадчая выложила трогательные кадры с малышом, на которых впервые показала лицо младенца.
На фотографиях молодая мама просто светится от счастья, кадры наполнены атмосферой гармонии и покоя.
"Сегодня Даниилу три месяца. Три месяца нового чувства многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Данилка еще даже не представляет, какие у него крутые братья, и какая интересная жизнь у него впереди", - подписала нежные кадры с младенцем Осадчая.
Поздравляя самого младшего сына, ведущая призналась в безграничной любви и к его братьям.
Поклонники ведущей остались в восторге от первого "публичного выхода" младшего сына Горбунова и Осадчей:
"Какая нежность и любовь во взгляде❤️❤️❤️"
"Поздравляю! Как быстро летит время❤️"
"Мои поздравления родителям и малышу ❤️"
"Как это мило! Любовь мамы безгранична!"
"Поздравляем ❤️ и желаем еще больше любви!"
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Молодая мама Катя Осадчая очень быстро пришла в форму после родов. Недавно ведущая сверкнула крепким прессом всего через пару месяцев после появления на свет младшего сына.
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