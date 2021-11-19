Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына

Как выглядит младший сын Осадчей и Горбунова / instagram.com/kosadcha

Модель и телеведущая Катя Осадчая сегодня отмечает особенный праздник - ее младшему сыну Даниилу исполняется три месяца.

По этому поводу Осадчая выложила трогательные кадры с малышом, на которых впервые показала лицо младенца.

На фотографиях молодая мама просто светится от счастья, кадры наполнены атмосферой гармонии и покоя.

"Сегодня Даниилу три месяца. Три месяца нового чувства многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Данилка еще даже не представляет, какие у него крутые братья, и какая интересная жизнь у него впереди", - подписала нежные кадры с младенцем Осадчая.

Поздравляя самого младшего сына, ведущая призналась в безграничной любви и к его братьям.

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Катя Осадчая с младшим сыном Даниилом / instagram.com/kosadcha

Поклонники ведущей остались в восторге от первого "публичного выхода" младшего сына Горбунова и Осадчей:

"Какая нежность и любовь во взгляде❤️❤️❤️"

"Поздравляю! Как быстро летит время❤️"

"Мои поздравления родителям и малышу ❤️"

"Как это мило! Любовь мамы безгранична!"

"Поздравляем ❤️ и желаем еще больше любви!"

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Молодая мама Катя Осадчая очень быстро пришла в форму после родов. Недавно ведущая сверкнула крепким прессом всего через пару месяцев после появления на свет младшего сына.

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