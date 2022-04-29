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Соседов призывает бойкотировать артистов, которые не поддерживают войну в Украине

29 апреля 2022, 18:14

Соседов работал на украинских каналах, а теперь призывает вести войну против Украины.

Сергей Соседов
Сергей Соседов часто бывал в Украине / instagram.com/raminalalala/

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов призвал бойкотировать артиста Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову из-за их антивоенной позиции.

Экс-судья украинских проектов назвал соотечественников "позорными артистами", поскольку они осудили так называемую "спецоперацию" и эмигрировали из РФ, пишет News.ru.

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"Если Галкин болтает всякую ерунду и порочит наши вооруженные силы, его нужно заклеймить и поставить на место. Также, как и актрисулю, уехавшую в Латвию (Чулпан Хаматову). Пусть зрители сделают выводы и не ходят на концерты и спектакли этих позорных артистов", — призвал Соседов, который буквально пасся в Украине на протяжении нескольких лет.

По мнению музыкального критика, Алла Пугачева решила уехать вместе с мужем Максимом Галкиным в Израиль, "чтобы ей не досаждали вопросами про Украину".

"Уехала она (Алла Пугачева), думаю, для того, чтобы ей не досаждали вопросами про Украину. И вообще, ей уже надоели все вопросы. Я удивляюсь, что к ней у кого-то вообще остались какие-то вопросы. Видимо, у тех, кто ее совсем не знает и мало знаком с ее жизнью и творчеством. Кто хорошо знает биографию Пугачевой, уже давно не задает ей никаких вопросов", — резюмировал журналист.

Напомним,

Пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

viber
Максим Галкин Сергей Соседов
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