"Будет концерты давать в бункере для Путина": Лолита разозлила Сеть новым постом

Лолита Милявская дает концерты в Москве, пока в ее стране гибнут люди / instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская предпочитает игнорировать войну в Украине, взамен дает концерты в РФ, рассуждает о жизни в своем блоге, и жалуется на высокие цены из-за санкций.

Сперва артистка говорила о нападении российских оккупантов на Украину, но лишь в контексте того, что в Киеве остались ее дочь и мать. Как только ее родные оказались в безопасности, она утратила к трагедии, которая разворачивается на ее родине, всякий интерес.

Более того, на своей странице в Instagram Милявская вырустила анонс выступления в Москве в грядущую пятницу. Возмущенные фанаты осудили певицу за такое хладнокровное безразличие, и считают ее концерт во время войны в Украине пиром во время чумы.

Под постом Лолиты появились сотни комментариев о том, как Лолита Милявская, некогда любимица украинского народа, стала горьким разочарованием:

"Какие [неценз.] концерты, если на вашей родине война, люди гибнут. Как вы так можете???"

"Лолита, неужели сейчас время для Ваших концертов? Всегда уважала и восхищалась Вами, а сегодня не понимаю, как Вы можете так поступать? Вы же здравомыслящий человек..."

"Продалась".

"Лолита, ты сейчас в своём уме?"

"В Мариуполе когда концерт????"

"До конца дней тебе там концерты давать, пой пока поется..."

"Поешь? Радуешься? А твой народ плачет, где совесть, Лола? Или деньги затмили ее?"

"Скоро вона будет концерты давать в бункере для Путина. Это значит, что у этих особ на первом месте деньги, совесть [потеряла - неценз.]".

Лолита Милявская родилась в городе Мукачево, Закарпатской области. Первые шаги на музыкальном поприще делала именно в Украине. В 2014 году выступила в поддержку аннексии Крыма, а во время одного из интервью на радио призналась, что считает путина гением.

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