"Делай, что должен": певица Лолита хвастается новой стрижкой, пока армия РФ уничтожает украинцев

На видео Лолита сидит в парикхмахерском кресле и рассуждает о жизни.
В то время, как российская армия убивает украинцев и насилует детей, певица украинского происхождения Лолита Милявская, посещает салоны красоты и пилит видео на страницах своего Instagram.
"Делай, что должно, и свершится то, что суждено. Гениально сформулировано древнеримским императором", - решила пофилософствовать фанатка путинского режима.
На видео она сидит в парикхмахерском кресле и рассуждает о жизни. Она также говорит о том, что ей подправили прическу после "стресса и ковида".
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Ранее пользователи соцсети писали гневные комментарии о том, как можно думать сейчас о каких-то вещах, в то время, как гибнут земляки. Однако сейчас, все негативные комментарии заботливо подчищены, видимо самой певицей.