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Измученная Лолита возмутилась ценами в России из-за санкций

26 марта 2022, 08:44

Она поблагодарила украинцев, которые эвакуировали ее близких из мест, куда РФ наносит удары, но так и не сказала, что ее страна напала на Украину.

Измученная Лолита возмутилась ценами в России из-за санкций / скриншот с видео

Российская певица Лолита пожаловалась на цены на продукты, которые значительно увеличились после введенных против РФ санкций.

Обдирать людей - это совсем не патриотично, заявила артистка на опубликованном в Instagram видео.

Также она поблагодарила "простых украинских людей", которые эвакуировали ее близких из мест, куда РФ наносит удары, но так и не сказала, что ее страна напала на Украину.

"Меня единственное поражает, теперь у нас, там, где мы патриоты и мы дома, цены. Слушайте, я все понимаю про санкции и со всеми это все разделяю, поскольку живу здесь. Но нельзя же так зарабатывать на своих, нельзя же обдирать людей до последнего", – сказала Лолита.

Читайте также"Не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе": Могилевская показала жизнь женщин и детей в условиях войныТакже она предложила поставщикам продуктов в супермаркеты поставить себя на место простых россиян.

"Вот если бы те люди, которые поставляют продукты в магазинах, хоть раз поставили себя на место тех, для кого доллары и евро это мифическая единица и загранпаспорт тоже, так себе удовольствие и не у всех, наверное, совести было бы больше. Вот это не патриотично. Мне бы очень хотелось, чтобы вы вспомнили, что жизнь длинная. Про бумеранги молчу", – добавила певица.

Напомним, ранее украинский телеведущий Андрей Бедняков высмеял российскую пропаганду и в шутливой форме описал один день из жизни обычного украинца.

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