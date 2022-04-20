"Русские, мы одичали": группа "Ногу свело" записала клип в поддержку Украины

Солист группы поддерживает Украину в войне против России/Cкриншот из видео

Российская рок-группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Поколение Z", где попыталась объяснить россиянам, что ими руководит пропаганда, а в Украине идет жестокая война, развязанная диктатором путиным.

В клипе солист группы Максим Покровский сидит над пламенем, пока вокруг него всплывают комментарии "зазомбированных" россиян.

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Музыканты подчеркнули, что они "все проср*ли", а также развенчали миф о том, что "страны НАТО хотели напасть на Россию".

В тексте говорится, что россияне "одичали" и готовы "порвать зубами за право остаться рабами", пока их власть своими решениями убивает народ.

Также Покровский спел об обвинениях спортсменов из РФ в использовании допингов на соревнованиях, отобранных медалях и заблокированном "Северном потоке", намекнув, что у РФ – множество собственных проблем.

"Русские, вас никто не хочет завоевать! На вас никто не дрочит, вашу мать! Успокойтесь! Лучше самих себя побойтесь!", - поет Макс Покровский.

Напомним, Positiff также выпустил недавно клип "Боже, яке кончене".