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Деми Мур показала, как на самом деле выглядит Брюс Уиллис на фоне новости о прогрессирующей болезни

14 декабря 2022, 16:11
Крепкий орешек готовится счастливо провести новогодние праздники в кругу семьи, неотъемлемой частью которой является и первая жена.
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур и Брюс Уиллис вместе готовятся к новогодним праздникам / instagram.com/demimoore

Брюс Уиллис начал свою кинокарьеру в 1978 году, и даже в наши дни у него остается огромная армия поклонников, которым небезразличная судьба актера.

Поэтому новость о том, что его неизлечимая болезнь прогрессирует, немало расстроила фанатов. Так, по словам инсайдеров, Крепкий орешек чаще находится мыслями за пределами реального мира, и не всегда способен реагировать на внешние раздражители соответствующим образом.

Тем не менее, Уиллис получает любовь и заботу в кругу своей большой семьи: актер буквально окружил себя женщинами, которые готовы ради него на все.

Среди них и его первая жена, актриса Деми Мур. Она - частая и желанная гостья в доме Крепкого орешка и его второй жены, модели Эммы Хеминг.

На своей странице в Instagram Деми Мур показала, как проникается духом грядущего Рождества в семейном кругу. На одном из фото счастливый Уиллис позирует со своими двумя женами и пятью дочерями от двух браков на фоне украшенной елки. "Мы семья! Заряжаемся праздничным настроением!", - подписала снимки актриса.

Брюс Уиллис с семьей
Брюс Уиллис в окружении любимых женщин / instagram.com/demimoore

Другой снимок Мур сделала во время праздничного ужина. На нем Уиллиса можно рассмотреть вблизи: он хоть и заметно похудел, однако выглядит очень бодрым. Возможно, уверенности ему добавляет жена Эмма, которая держит его за руку.

Брюс Уиллис, Эмма Хеминг
Брюс Уиллис за праздничным столом с женой Эммой Хеминг / instagram.com/demimoore

Также Крепкий орешек похоже подружился с Пилаф - песиком Мур, которого она берет с собой везде. На одном из кадров Брюс прижимает пушистика к себе, пока Таллула (средняя дочь) и Деми обнимают его.

Брюс Уиллис, Деми Мур, Таллула Уиллис
Брюс Уиллис, Деми Мур, их дочь Таллула и Пилаф / instagram.com/demimoore

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, нынешняя жена Уиллиса, борется с его болезнью вместе с ним. Время от времени она делится воспоминаниями про прежнего Брюса. К примеру, ранее она показала эротическую фотосессию с актером.

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