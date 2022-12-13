Состояние неизлечимо больного Брюса Уиллиса постоянно ухудшается – СМИ

Состояние здоровья легендарного американского актера Брюса Уиллиса, который страдает от афазии, ухудшилось.

Брюс Уиллис / скриншот из видео и Instagram

Здоровье легендарного голливудского актера и продюсера Брюса Уиллиса постоянного ухудшается. Об этом рассказал инсайдер из круга его семьи изданию RadarOnline.

В частности, из-за афазии Уиллиса у него проблемы с речью. Актер все реже узнает членов своей семьи и нечасто понимает, что ему говорят.

"Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он многое понимает из того, что говорят другие. Так что Эмма (супруга актера −Главред) действительно была для него голосом и коммуникатором. Бывают дни, когда они видят на мгновение бывшего Брюса, но они короткие и редкие. Кажется, он все больше ускользает от них, и это разбивает им сердце. Девочки не могут представить Рождества без Брюса", — говорится в сообщении.

По словам инсайдера, родственники актера очень обеспокоены состоянием его здоровья, поэтому пытаются любую свободную минуту проводить в его компании.

"Девушки не могут представить себе Рождества без Брюса. Старшие девушки (дочери актера от брака с Деми Мур – Главред) скучают по старому Брюсу — тем, кто раньше дразнил их по поводу их парней и давал им непрошенные советы", — рассказал источник.

К слову, первая супруга Уиллиса, голливудская звезда Деми Мур тоже пытается проводить больше времени с актером и регулярно созванивается с ним.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру.

Как сообщила его старшая дочь Румер Уиллис, такое решение далось ее отцу с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) никак не позволит ему как следует выполнять свою работу.

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого после долгих раздумий Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сочувствие и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите на полную!", и мы все планируем последовать его совету", - написала она.

Позднее старый друг Брюса, другая звезда голливуда, 75-летний Сильвестр Сталлоне, подтвердил тяжесть ситуации.

"Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он стал своего рода некоммуникабельным. Это убивает меня. Это так грустно", - подытожил он.

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