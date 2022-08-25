По стопам Кличко: "одессит" Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

Сильвестр Сталлоне разводится с Дженнифер Флавин после 25 лет брака / instagram.com/officialslystallone

Американский актер и режиссер, звезда фильмов Рокки и Рэмбо, Сильвестр Сталлоне в 76 лет остался одиноким - его жена, модель Дженнифер Флавин подала на развод.

"С грустью сообщаю, что после 25 лет брака я подала на развод со своим мужем Сильвестром Сталлоне. Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить нашими более чем 30-летними отношениями, и я знаю, что мы оба преданы нашим прекрасным дочерям. Я прошу о конфиденциальности для нашей семьи", - цитирует заявление Флавин издательство People.

Также СМИ сообщают, что причиной распада семьи, которая еще в мае трогательно поздравляла друг друга с четвертью века, проведенными вместе, стали деньги. А точнее чрезмерные траты Сталлоне.

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В заявлении, которое поступило в суд округа Палм Бич, Флорида, говорится о том, что Слай "участвовал в преднамеренной растрате и/или истощении имущества супругов, что оказало на него (имущество) неблагоприятное экономическое воздействие".

Флавлин будет требовать от актера полного и неравного разделения имущества к количественным и численным преимуществом в свою сторону.

Сталлоне и Флавин поженились в 1997 году. В этом браке появились трое дочерей: София Роуз (1996 г.р.), Систин Роуз (1998 г.р.) и Скарлет Роуз (2002 г.р.).

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