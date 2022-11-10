Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото неизлечимо больного отца

Брюс Уиллис / скриншот из видео и Instagram

Легендарный 67-летний американский актер Брюс Уиллис, который из-за тяжелой болезни (афазии) завершил кинокарьеру и сейчас практически отшельничает. Одна из его дочерей от брака с Деми Мур, Скаут Уиллис, опубликовала в Instagram свежий снимок отца.

Также сообщается, что Уиллис все свое время проводит в кругу семьи – со своей теперешней супругой Эммой Хеминг и пятью дочерьми от двух браков. Также его часто навещает первая супруга Деми Мур.

Скаут поделилась снимком, на котором изображен заметно постаревший Уиллис, который крепко держит за руку Эмму. Они ласково смотрят друг на друга. А справа большая подпись на снимке ‒ лаконичная и четкая ‒ "Любовь".

Причем Уиллис одет в стандартную серую футболку-поло и синие джинсы, а его Хеминг – в белую блузку и розово-красные клетчатые брюки.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру.

Как сообщила его старшая дочь Румер Уиллис, такое решение далось ее отцу с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) никак не позволит ему как следует выполнять свою работу.

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого после долгих раздумий Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сочувствие и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите на полную!", и мы все планируем последовать его совету", - написала она.

Позднее старый друг Брюса, другая звезда голливуда, 75-летний Сильвестр Сталлоне, подтвердил тяжесть ситуации.

"Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он стал своего рода некоммуникабельным. Это убивает меня. Это так грустно", - подытожил он.



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