Жена больного афазией Брюса Уиллиса показала эротическую фотосессию с актером

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг снялись в горячей фотосессии для W Magazine/ instagram.com/emmahemingwillis

Голливудский актер Брюс Уиллис долгое время был одним из главных секс-символов американского кинематографа. Обаятельный, улыбчивый артист разбил немало сердец, когда в 2009 году женился на британской модели Эмме Хеминг.

Вместе они образовали одну из красивейших пар Голливуда. Едва супруги узаконили свои отношения, они стали главными героями обложки известного модного глянца W Magazine.

Мистер и миссис Уиллис снялись в страстной фотосессии, искры так и летали на съемочной площадке. Эмма, затянутая в кожу и латекс, извивалась вокруг Брюса без рубашки. Ни у кого не осталось сомнений: между этими двоими - настоящая любовь.

Видео дня

И они пронесли это чувство сквозь года. Сейчас 67-летний актер страдает от необратимых нарушений работы мозга, которые вызывают у него сложности с восприятием устной речи и ее произношением.

Однако его Эмма рядом с ним. В этом году W Magazine исполняется 50 лет. В честь этого, и с благодарностью за их первую совместную фотосессию в качестве мужа и жены, Хеминг опубликовала на своей странице в Instagram те самые памятные кадры.

Ранее южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе культового парфюма - из одежды на ней было лишь оригинальное племенное ожерелье.

Также украинская певица, модель и волонтерка Даша Астафьева в пикантной фотосессии показала, как умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины.

Другие новости: