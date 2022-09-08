Жена больного афазией Брюса Уиллиса показала эротическую фотосессию с актером

Харизм и сексуальность - визитные карточки одной из красивейших пар Голливуда конца двухтысячных.
Голливудский актер Брюс Уиллис долгое время был одним из главных секс-символов американского кинематографа. Обаятельный, улыбчивый артист разбил немало сердец, когда в 2009 году женился на британской модели Эмме Хеминг.
Вместе они образовали одну из красивейших пар Голливуда. Едва супруги узаконили свои отношения, они стали главными героями обложки известного модного глянца W Magazine.
Мистер и миссис Уиллис снялись в страстной фотосессии, искры так и летали на съемочной площадке. Эмма, затянутая в кожу и латекс, извивалась вокруг Брюса без рубашки. Ни у кого не осталось сомнений: между этими двоими - настоящая любовь.
И они пронесли это чувство сквозь года. Сейчас 67-летний актер страдает от необратимых нарушений работы мозга, которые вызывают у него сложности с восприятием устной речи и ее произношением.
Однако его Эмма рядом с ним. В этом году W Magazine исполняется 50 лет. В честь этого, и с благодарностью за их первую совместную фотосессию в качестве мужа и жены, Хеминг опубликовала на своей странице в Instagram те самые памятные кадры.
Ранее южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе культового парфюма - из одежды на ней было лишь оригинальное племенное ожерелье.
Также украинская певица, модель и волонтерка Даша Астафьева в пикантной фотосессии показала, как умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины.
Другие новости:
- "Цекало устал стричь кусты": Лолита показала свои обвисшие прелести в огороде
- Анна Богдан в соблазнительном белом образе оголилась после слухов о воссоединении с "холостяком"
- Надя Дорофеева откровенно рассказала о разводе с Дантесом и как развивается ее роман с Кацуриным