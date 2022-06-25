"Невообразимая сила": Джоли восхитилась невероятной стойкостью украинцев в войне против России

Джоли восхитилась невероятной стойкостью украинцев в войне против России / ua.depositphotos.com и УНИАН

Известная актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призналась, что восхищается стойкостью украинцев, которую они проявили и проявляют в войне против России. Об этом артистка рассказала в интервью французскому изданию Madame Figaro.

"Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих", — сказала Джоли.

Актриса также детально рассказало о воспитании своих шестерых детей.

"Я каждый день открываю в каждом из них новые стороны. Идея состоит в том, что каждый находит свое место, независимо от пола, и процветает справедливо, не препятствуя свободе другого", — говорит Джоли.

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Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.

"Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта", – писала актриса.

Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.

30 апреля Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.

После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Во время воздушной тревоги актрисе даже пришлось спускаться в ближайшее бомбоубежище.

В стране-агрессоре очень сильно возмутились визитом Джоли и начали посылать в ее сторону оскорбления - за то, что она не приехала на территории, контролируемые боевиками и россиянами.

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