"Невообразимая сила": Джоли восхитилась невероятной стойкостью украинцев в войне против России

Анджелина Джоли рассказала, как воспитывает детей, почему избегает лишних поездок самолетом и призналась, что ее восхищает стойкость украинцев.
Известная актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призналась, что восхищается стойкостью украинцев, которую они проявили и проявляют в войне против России. Об этом артистка рассказала в интервью французскому изданию Madame Figaro.
"Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих", — сказала Джоли.
Актриса также детально рассказало о воспитании своих шестерых детей.
"Я каждый день открываю в каждом из них новые стороны. Идея состоит в том, что каждый находит свое место, независимо от пола, и процветает справедливо, не препятствуя свободе другого", — говорит Джоли.
Читайте такжеАнджелина Джоли носит кольцо с картой Украины
Джоли поддерживала Украину с начала русской агресиси
Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.
"Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта", – писала актриса.
Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.
30 апреля Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.
После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.
Во время воздушной тревоги актрисе даже пришлось спускаться в ближайшее бомбоубежище.
В стране-агрессоре очень сильно возмутились визитом Джоли и начали посылать в ее сторону оскорбления - за то, что она не приехала на территории, контролируемые боевиками и россиянами.
Другие новости:
- Анджелина Джоли сама пожелала приехать в Украину: в ООН "открестились" от визита актрисы
- Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки
- "Она широко расставила… уши": Кондратюк объяснил "отвращение" Канделаки к Джоли