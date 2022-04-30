"Я молюсь о прекращении войны": Анджелина Джоли приехала в Украину

Всемирно известную актрису заметили в одном из кафе Львова.
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли приехала в Украину.
Всемирно известную актрису заметили в одном из кафе Львова. Джоли не отказала и раздала всем желающим автографы. Актриса была приветлива и поздоровалась с автором видео.
Отметим, Анджелина Джоли с первого дня войны поддерживает Украину и помогает организовать помощь для украинцев, вынужденных покинуть свои дома.
Как посол доброй воли ООН недавно актриса посетила госпиталь Pediatrico Bambino Gesu в Риме, где находятся дети-беженцы из Украины.
"В педиатрической больнице Bambino Gesu в Риме я встретилась с детьми-беженцами, которые были эвакуированы из Украины и столкнулись с неопределенным будущим. Как и многие другие, я молюсь о прекращении войны. Это единственный способ прекратить страдания и вынужденное перемещение людей", – прокомментировала Анджелина.
Недавно Джоли разместила пост о смерти беременной женщины в Мариуполе.
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