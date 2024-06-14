Ей было всего 44 года: во Львове умерла заслуженная артистка Украины

По неизвестной причине умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач.

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Кристина Трач умерла в 44 года / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lvivoperaofficial, pixabay.com/

Ведущая солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Кристина Трач умерла 13 июня 2024 года в возрасте 44 лет.

О смерти балерины сообщили на странице Львовской национальной оперы в Facebook.

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу смерти многолетней работницы театра, артистки балета, ведущего мастера сцены, заслуженной артистки Украины Трач Кристины", - написали коллеги балерины. видео дня

Отметим, Трач окончила классическое отделение Львовского государственного училища культуры и искусств. Еще студенткой начала работать во Львовском академическом театре оперы и балета.

"Она изучила и выполнила несколько сольных партий, обратив на себя внимание публики и педагогов как способная талантливая молодая артистка балета, обладавшая великолепными сценическими данными, виртуозной техникой. Работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера спектаклей. С каждым танцем, количество ведущих партий росло", - заявили в театре.

Причину смерти Кристины Ткач пока не сообщили, прощание состоится 15 июня с 10:00 до 11:00 в фойе Львовской национальной оперы.

Кто такая Кристина Трач? Кристина Трач - заслуженная артистка Украины, ведущая солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, в совершенстве владела техникой классического танца. Репертуар ведущей солистки насчитывал более 20 партий.

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