"Мы идем разными путями": балерина Кухар оценила заявления мужа о русской культуре

Известная украинская балерина и судья реалити-шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар прокомментировала резонансные слова своего супруга, танцовщиком Александром Стояновым о том, что он не хочет отказываться от русской культуры в балете. В комментарии порталу NV девушка сказала, что сейчас она с супругом "идут разными путями".
"Я не буду за Александра комментировать его деятельность. Никогда не советовала ему ничего по работе, он самодостаточный взрослый человек и всегда делает так, как считает нужным. И тем более сейчас ‒ мы идем разными путями. В то же время надо отметить, Стоянов единственный продюсер, кто сейчас всему миру показывает балет "Лесная песня" (основанный на легендарном произведении Леси Украинки – Главред) на трех континентах", - сказала Кухар.
Кто такая Екатерина Кухар?
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее Дженнифер Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком, который длится уже более года. Это их вторая попытка узаконить отношения - двадцать лет назад они расстались за день до свадьбы.
Также стало известно, что Звезда игры престолов, британская актриса Софи Тернер через 2 месяца после развода завела роман с аристократом - пару застукали за поцелуями в Париже.
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