"Мы идем разными путями": балерина Кухар оценила заявления мужа о русской культуре

Прима-балерина Екатерина Кухар прокомментировала позицию супруга, танцора-премьера Александра Стоянова насчет русской культуры в балете.

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Екатерина Кухар рассказала как оценивает недавние заявления Александа Стоянова / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная украинская балерина и судья реалити-шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар прокомментировала резонансные слова своего супруга, танцовщиком Александром Стояновым о том, что он не хочет отказываться от русской культуры в балете. В комментарии порталу NV девушка сказала, что сейчас она с супругом "идут разными путями".

"Я не буду за Александра комментировать его деятельность. Никогда не советовала ему ничего по работе, он самодостаточный взрослый человек и всегда делает так, как считает нужным. И тем более сейчас ‒ мы идем разными путями. В то же время надо отметить, Стоянов единственный продюсер, кто сейчас всему миру показывает балет "Лесная песня" (основанный на легендарном произведении Леси Украинки – Главред) на трех континентах", - сказала Кухар.

Кто такая Екатерина Кухар? Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия". видео дня

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