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Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ

Алена Кюпели
20 июня 2024, 11:44
599
Благодаря Канделаки популярную кричалку увидела вся террористическая страна Россия.
Канделаки и ее
На Канделаки теперь собирают "папочку" / Коллаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

Пропагандистка, фанатка террориста Путина, телеведущая Тина Канделаки помогла разогнать по всему интернету оскорбления в адрес Путина.

Как пишет пропагандистский ресурс Кремлевская табакерка, после того, как в эфире "Матч ТВ" были показаны кричалки грузинских болельщиков (Путин - не прав (неценз. - авт.), ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла) в адрес террориста Путина, соответствующее видео активно распространилось по интернету. "Руку к этому приложила Тина Канделаки, утверждают наши источники в АП", - пишет телеграмм-канал.

"Насколько нам известно, все, что сделала в этой ситуации Канделаки, это распорядилась вырезать оскорбления в адрес Владимира Владимировича из записи матча. Одновременно она, мы точно знаем, сделала все, чтобы это видео разошлось по интернету. И говорила, мол, представляете, какие рейтинги будут у "Матча"? Так что пусть она свои оправдания куда подальше засунет", – сказал источник, близкий к Сергею Кириенко.

видео дня

Кто такая Тина Канделаки

Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель. С сентября 2021 года — заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение". С 7 февраля 2022 года — директор телеканала ТНТ.

Является почетным членом базы "Миротворец" и искренне ненавидит Украину. 19 октября 2022 внесена в санкционные списки Украины против лиц "публично призывающих к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины". Поддерживает войну России против Украины и террориста Путина.

По его словам, видео стало вирусным и распространилось настолько, что зачистить от него интернет до сих пор не удалось. И "Канделаки за это ответит".

"Все это правда. Тину сейчас защищает Вася Бровко, создает нам проблемы, не скрою. Но мы давно собираем на Тину папочку. Там много ее высказываний с критикой действий России в отношении Грузии. Как только Владимир Владимирович освободится немного, мы ему все покажем", - сказал по этому поводу другой представитель команды Кириенко.

Сама безвкусная путинистка комментировать ситуацию отказалась.

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Напомним, ранее Тина Канделаки не прошла мимо дня рождения другой пропагандистки, пресс-атташе МИД Лаврова Марии Захаровой. Телеведущая воспользовалась моментом, чтобы в очередной раз подхалимничать российским властям.

Ранее Главред писал, как Канделаки показалась в нелепых нарядах и попросила своих фолловеров оценить ее образы. На одном из фото путинистка позирует в коротком платье, демонстрируя одутловатые и бесформенные ноги. Пользователи стали комментировать странные наряды телеведущей, и некоторые из них даже вспомнили фразу Собчак о том, что вряд ли существуют наряды, которые идут Канделаки.

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