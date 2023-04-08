Мужиковатая баба: в сети раскритиковали нелепую фотосессию путинистки Канделаки

Тина Канделаки в очередной раз удивила отсутствием вкуса и нелепыми нарядами.

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Тина Канделаки / скриншот

Одна из наиболее популярных пропагандисток Кремля, 47-летняя журналистка и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки показась в нелепых нарядах и попросила своих фоловеров оценить ее образы.

В частности Канделаки, которую даже Собчак считает безвкусицей, выложила несколько образов, которые были, как обычно, странные.

На одной из фото путинистка позирует в коротком платье, демонстрируя одутловатые и бесформенные ноги. Пользователи стали комментировать странные наряды телеведущий, и некоторые из них даже вспомнили фразу Собчак о том, что едва ли существуют наряды, которые идут Канделаки.

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"Хлеб-соль подготовила победителей встречать?", "Мужиковатая баба", "До Мадонны тебе далеко", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее другая российская пропагандистка и журналистка Ксения Собчак вновь высмеяла образ своей бывшей подруги, любительницы войны и терроризма, путинистки Тины Канделаки.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Собчак опубликовала фото Канделаки в кюлотах и странной распашонке. Фото она подписала так: "А есть вещи, которые тине идут. Должны же быть".

Стоит отметить, что Собчак никогда не упускает возможности высмеять Канделаки за ее вкус. После каждого наряда журналистка критикует стиль путинистки, призывающую убивать мирных украинцев. И та практически всегда отвечает на "уколы" в свой адрес. Но в этот раз, видимо, решила промолчать.

Напомним, ранее грузины организовались во флешмоб и в его рамках обратились к российской пропагандистке и журналистке Ксении Собчак.

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