Грузины организовали челлендж против Собчак

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Грузины организовались во флешмоб и в его рамках обратились к российской пропагандистке и журналистке Ксении Собчак.

Акция возникла из-за видео, на котором Собчак общается с владельцем грузинского ресторана, который заставлял подписывать россиян бумагу, где они признавали, что осуждают войну в Украине и признают Путина диктатором.

"Мы не выделяли вас, как нацию русских. Мы относимся к вам, как гражданам страны, которая оккупировала часть нашей страны. А страна, это в первую очередь - люди. В моей стране сосуществует и моя бабушка, которая беженка в своей стране по милости России. И беженцы из России. Каждая империя обречена на крах. А Грузия существовала, существует и будет существовать. Также, как и Украина", - говорит молодая женщина на видео.

"В Грузии "Слава Украине" - это нормально. Потому что Россия для нас - оккупант. А Украина - страна, которая борется за свободу", - говорит другая.

Очень многие грузины отправили журналистку вслед за российским военным кораблем, сопровождая потенциальное путешествие фразой: "Слава Украине. Слава Грузии".

Напомним, ранее Ксения Собчак не сумела в Грузии посетить Dedaena Bar в Тбилиси ‒ ведь туда пускают только тех граждан страны-агрессора, которые проходят специальное анкетирование. Об этом говорится в очередной выпуске YouTube-шоу Собчак.

Перед тем как попасть в заведение, каждый россиянин должен согласиться с тем, что Путин – диктатор и заверить, что не голосовал за него. Далее в перечне есть пункты, свидетельствующие об осуждении войны в Украине, а также оккупации украинских и грузинских территорий.

Собчак настаивала в разговоре с владельцем бара Дато Лапаури на том, что такие правила якобы не являются нормальными и обоснованными, а также якобы неприемлемы в цивилизованном мире.

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