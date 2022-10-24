Собчак опять высмеяла нелепый лук Тины Канделаки

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Российская пропагандистка и журналистка Ксения Собчак вновь высмеяла образ своей бывшей подруги, любительницы войны и терроризма, путинистки Тины Канделаки.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Собчак опубликовала фото Канделаки в кюлотах и странной распашонке. Фото она подписала так: "А есть вещи, которые тине идут. Должны же быть".

Стоит отметить, что Собчак никогда не упускает возможности высмеять Канделаки за ее вкус. После каждого наряда журналистка критикует стиль путинистки, призывающую убивать мирных украинцев. И та практически всегда отвечает на "уколы" в свой адрес. Но в этот раз, видимо, решила промолчать.

Напомним, ранее грузины организовались во флешмоб и в его рамках обратились к российской пропагандистке и журналистке Ксении Собчак.

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Акция возникла из-за видео, на котором Собчак общается с владельцем грузинского ресторана, который заставлял подписывать россиян бумагу, где они признавали, что осуждают войну в Украине и признают Путина диктатором.

"Мы не выделяли вас, как нацию русских. Мы относимся к вам, как гражданам страны, которая оккупировала часть нашей страны. А страна, это в первую очередь - люди. В моей стране сосуществует и моя бабушка, которая беженка в своей стране по милости России. И беженцы из России. Каждая империя обречена на крах. А Грузия существовала, существует и будет существовать. Также, как и Украина", - говорит молодая женщина на видео.

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