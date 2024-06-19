У популярного российского модельера умер сын

Умер сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор.

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Умер сын модельера Зайцева / Коллаж Главред, фото Стархит

2 июня сына популярного российского модельера Вячеслава Зайцева Егора Зайцева госпитализировали в одну из московских клиник.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, врачи боролись за его жизнь до последнего, но ситуация была тяжелой изначально.

Ранее Зайцева-младшего отвезли в больницу, где у него обнаружилась тяжелая анемия и опухоль в кишечнике. Также у него выявили ряд хронических заболеваний, в частности, цирроз печени.

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Кроме того, врачи обнаружили у мужчины проблемы с легкими. У него отказывали почки, жидкость скопилась в брюшной полости, также нарушена свертываемость крови. С 16 июня Зайцев-младший был на ИВЛ. За его жизнь боролись в палате интенсивной терапии одной из московских больниц.

19 июня стало известно о том, что Егор Зайцев скончался. Данные новости подтвердили близкие к семье родственники.

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