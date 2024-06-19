У популярного российского модельера умер сын

2 июня сына популярного российского модельера Вячеслава Зайцева Егора Зайцева госпитализировали в одну из московских клиник.
Как пишет пропагандистское издание Стархит, врачи боролись за его жизнь до последнего, но ситуация была тяжелой изначально.
Ранее Зайцева-младшего отвезли в больницу, где у него обнаружилась тяжелая анемия и опухоль в кишечнике. Также у него выявили ряд хронических заболеваний, в частности, цирроз печени.
Кроме того, врачи обнаружили у мужчины проблемы с легкими. У него отказывали почки, жидкость скопилась в брюшной полости, также нарушена свертываемость крови. С 16 июня Зайцев-младший был на ИВЛ. За его жизнь боролись в палате интенсивной терапии одной из московских больниц.
19 июня стало известно о том, что Егор Зайцев скончался. Данные новости подтвердили близкие к семье родственники.
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Напомним, американский певец Джастин Тимберлейк был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии в понедельник вечером в Нью-Йорке.
Ранее стало известно о том, что ведущая солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии КрушельницкойКристина Трач умерла 13 июня 2024 года в возрасте 44 лет.
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