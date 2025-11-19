"Состояние тяжелое": 66-летний Степан Гига попал в больницу

Вкратце:
- Степан Гига перенес операцию
- У исполнителя рассказали, как он себя чувствует сейчас
Ближайшие концерты украинского эстрадного певца Степана Гиги отменены в связи с непредвиденными обстоятельствами. Представители артиста в социальных сетях сообщили об ухудшении его здоровья.
Всего через три дня после своего 66-летия Степан Петрович попал в больницу, где ему была проведена экстренная операция "в связи с болезнью". Диагноз певца не раскрывают.
Известно, что состояние Степана Гиги стабильное, хоть и тяжелое. "Он получает всю необходимую медицинскую помощь, но нуждается во времени для восстановления и реабилитации. Желаем Степану Петровичу скорейшего выздоровления", - пишут представители звезды.
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
