"Можно и жениться": Alyona Alyona сделала заявление о браке

Алена Алена вплотную подошла к созданию семьи.

https://stars.glavred.info/mozhno-i-zhenitsya-alyona-alyona-sdelala-zayavlenie-o-brake-10716722.html Ссылка скопирована

Alyona Alyona муж - певица дала комментарий о своем замужестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Читайте больше:

Что Alyona Alyona думает о браке

Какие планы строит артистка

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) недавно рассказала о том, что занимается подготовкой своего организма к беременности - звезда отказалась от курения, следит за питанием, не пьет алкоголь. К вопросу потомства она решила подойти весьма ответственно.

Более того - рэперша планирует выйти замуж, так как хочет, чтобы ребенок появился в браке. Уже три года Савраненко встречается с Владимиром, который также работает в музыкальной сфере.

видео дня

"Я бы хотела замуж, думаю, что придет время. Узаконить важно, и думаю, что это узаконивание придет тогда, когда я забеременею. Чтобы ребенок был в браке. Я хочу, чтобы как у моих родителей, семья раз и навсегда. Раз мы уже три года вместе, то можно и жениться", - рассказала Алена в интервью Славе Демину.

При этом она отмечает, что предложение руки и сердца от избранника пока не получила. "Я могу сама сделать предложение, но не буду. Пусть это будет за мужчиной. Я хочу красивое предложение, чтобы опубликовать фотографию с кольцом", - поделилась Alyona Alyona.

Alyona Alyona муж - певица дала комментарий о своем замужестве / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о важном решении Нади Дорофеевой. Певица озвучила, что в ее активных планах завести ребенка со вторым мужем, музыкантом и ресторатором Мишей Кацуриным.

Также жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием. Екатерина Репяхова призналась, что мечтает о втором ребенке от певца, но долгожданная беременность пока не наступает.

Читайте также:

О персоне: Alyona Alyona Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред