Свои дети: Надя Дорофеева объявила о важном решении

Кристина Трохимчук
18 ноября 2025, 10:41
Надя Дорофеева намекнула на беременность.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

  • Надя Дорофеева ответила на вопросы о беременности
  • Общается ли она с Дантесом

Украинская певица Надя Дорофеева впервые за длительное время ответила на вопрос о планировании беременности. Артистка поделилась подробностями личной жизни в коротком интервью Люкс ФМ.

Ранее вокруг беременности Нади ходило немало слухов. Сейчас Дорофеева в браке с известным ресторатором Мишей Кацуриным, поэтому поклонники уже давно ожидают трогательных новостей от пары. Певице прямо задали вопрос, планирует ли она в ближайшее время иметь детей, ведь у ее мужа уже есть потомки от предыдущего брака - дочь Александра и сын Иван. Несмотря на то, что эта тема является личной, Надя не стала скрывать свои планы и ответила утвердительно.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева - дети / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Также Надя Дорофеева впервые прокомментировала отношения с экс-супругом Владимиром Дантесом после развода. По ее словам, они не поздравляют друг друга с премьерами новых песен: Дантес не писал ей по поводу "Японии", а она не поздравила его с релизом "Почему?". Впрочем, несмотря на дистанцию в работе, певица убеждена: дружеское общение между бывшими вполне возможно.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева - муж / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Надя Дорофеева - личная жизнь

Личная жизнь Нади Дорофеевой всегда была публичной. В 2015 году она вышла замуж за Владимира Дантеса, но в марте 2022 года пара объявила о разводе. Вскоре Надя начала встречаться с ресторатором Михаилом Кацуриным, что вызвало резонанс, поскольку он также недавно развелся. В июле 2023 года Надя и Михаил поженились.

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Наталка Денисенко, коллега и подруга нынешнего Холостяка Тараса Цимбалюка, поделилась своими мыслями относительно финала шоу. Она призналась, что уже знает имя победительницы и высказалась об участницах проекта.

Также известный украинский артист Александр Ярмак высказал свое мнение о звездах, которые продолжали выступать в террористической РФ после начала войны. Однако рэпер высказал мнение, что не стоит исключать артистов, которые осознали ошибки прошлого, с украинского инфопространства.

О персоне: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

