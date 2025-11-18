Свои дети: Надя Дорофеева объявила о важном решении

Вы узнаете:
- Надя Дорофеева ответила на вопросы о беременности
- Общается ли она с Дантесом
Украинская певица Надя Дорофеева впервые за длительное время ответила на вопрос о планировании беременности. Артистка поделилась подробностями личной жизни в коротком интервью Люкс ФМ.
Ранее вокруг беременности Нади ходило немало слухов. Сейчас Дорофеева в браке с известным ресторатором Мишей Кацуриным, поэтому поклонники уже давно ожидают трогательных новостей от пары. Певице прямо задали вопрос, планирует ли она в ближайшее время иметь детей, ведь у ее мужа уже есть потомки от предыдущего брака - дочь Александра и сын Иван. Несмотря на то, что эта тема является личной, Надя не стала скрывать свои планы и ответила утвердительно.
Также Надя Дорофеева впервые прокомментировала отношения с экс-супругом Владимиром Дантесом после развода. По ее словам, они не поздравляют друг друга с премьерами новых песен: Дантес не писал ей по поводу "Японии", а она не поздравила его с релизом "Почему?". Впрочем, несмотря на дистанцию в работе, певица убеждена: дружеское общение между бывшими вполне возможно.
Надя Дорофеева - личная жизнь
Личная жизнь Нади Дорофеевой всегда была публичной. В 2015 году она вышла замуж за Владимира Дантеса, но в марте 2022 года пара объявила о разводе. Вскоре Надя начала встречаться с ресторатором Михаилом Кацуриным, что вызвало резонанс, поскольку он также недавно развелся. В июле 2023 года Надя и Михаил поженились.
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".
