"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

Наталья Денисенко уверена, что у Тараса Цимбалюка появились чувства.

Наталка Денисенко - кто победил на Холостяке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете, кто победил в Холостяке:

Наталка Денисенко рассказала о финалистке "Холостяка"

Что почувствовал к ней Тарас Цимбалюк

Украинская актриса Наталка Денисенко, коллега и подруга нынешнего Холостяка Тараса Цимбалюка, поделилась своими мыслями относительно финала шоу. В программе "ТУР Звездами" она призналась, что уже знает имя победительницы.

По словам Натальи, главный герой "Холостяк-14" действительно смог почувствовать любовь во время проекта. Несмотря на сложный съемочный процесс, шоу для участников было максимально приближенным к реальности.

Наталка Денисенко и Тарас Цимбалюк - Холостяк 14 / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Тарас действительно проникся этим проектом и влюбился. Это правда. Я не могу рассказывать все эти штуки", - загадочно сказала актриса.

Денисенко также рассказала, что участницы находятся в довольно жестких условиях - без телефонов, книг, музыки и любой привычной поддержки. Она призналась, что не смогла бы выдержать такое психологическое давление. По ее словам, в этих обстоятельствах очень легко влюбиться в Холостяка, ведь все мысли сосредоточены только на нем.

Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк - Холостяк пост шоу / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Это огромное психологическое давление на девушек, потому что они попадают в дом без телефонов, без книг, без музыки. Им нельзя пользоваться ничем. Я представляю, что сама сижу в доме среди конкуренток без ничего, без поддержки. Могу позвонить родителям только раз в день. Говорят, что девушки пришли на Холостяк за пиаром, - возможно, кто-то действительно ради этого. Но эти девушки - суперсильные духом женщины, которые выдержали очень сильное эмоциональное и психологическое давление. Я не говорю, что там им специально что-то делают, но быть в таких условиях и не влюбиться, например, в Тараса, потому что ты только думаешь о нем одном, - невозможно", - подытожила актриса.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

