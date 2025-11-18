Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

Кристина Трохимчук
18 ноября 2025, 05:05
32
Наталья Денисенко уверена, что у Тараса Цимбалюка появились чувства.
Тарас Цимбалюк
Наталка Денисенко - кто победил на Холостяке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете, кто победил в Холостяке:

  • Наталка Денисенко рассказала о финалистке "Холостяка"
  • Что почувствовал к ней Тарас Цимбалюк

Украинская актриса Наталка Денисенко, коллега и подруга нынешнего Холостяка Тараса Цимбалюка, поделилась своими мыслями относительно финала шоу. В программе "ТУР Звездами" она призналась, что уже знает имя победительницы.

По словам Натальи, главный герой "Холостяк-14" действительно смог почувствовать любовь во время проекта. Несмотря на сложный съемочный процесс, шоу для участников было максимально приближенным к реальности.

видео дня
Наталка Денисенко, Тарас Цымбалюк
Наталка Денисенко и Тарас Цимбалюк - Холостяк 14 / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Тарас действительно проникся этим проектом и влюбился. Это правда. Я не могу рассказывать все эти штуки", - загадочно сказала актриса.

Денисенко также рассказала, что участницы находятся в довольно жестких условиях - без телефонов, книг, музыки и любой привычной поддержки. Она призналась, что не смогла бы выдержать такое психологическое давление. По ее словам, в этих обстоятельствах очень легко влюбиться в Холостяка, ведь все мысли сосредоточены только на нем.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк - Холостяк пост шоу / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Это огромное психологическое давление на девушек, потому что они попадают в дом без телефонов, без книг, без музыки. Им нельзя пользоваться ничем. Я представляю, что сама сижу в доме среди конкуренток без ничего, без поддержки. Могу позвонить родителям только раз в день. Говорят, что девушки пришли на Холостяк за пиаром, - возможно, кто-то действительно ради этого. Но эти девушки - суперсильные духом женщины, которые выдержали очень сильное эмоциональное и психологическое давление. Я не говорю, что там им специально что-то делают, но быть в таких условиях и не влюбиться, например, в Тараса, потому что ты только думаешь о нем одном, - невозможно", - подытожила актриса.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный украинский артист Александр Ярмак, который после мобилизации стал командиром роты 412-й отдельного полка беспилотных систем "NEMESIS", высказал свое мнение о звездах, которые продолжали выступать в террористической РФ после начала войны.

Также известный украинский актер Владимир Кравчук рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время службы в Вооруженных Силах Украины. Актер поделился, что самым тяжелым испытанием для него стала разлука с семьей. Первая разлука с двухлетним ребенком продлилась целых 7 месяцев.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цымбалюк Наталка Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

01:00Мир
"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

00:02Фронт
Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

06:10

100 истребителей Rafale для Украины: что нужно знать

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

05:22

"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в негоВидео

05:05

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

04:41

Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
04:16

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

03:52

Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

Реклама
02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

22:48

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:21

Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

22:15

"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

Реклама
22:00

"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

22:00

"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известноВидео

21:33

Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

21:14

Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

21:14

Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецептВидео

20:51

"Трамп благословил": в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

20:43

На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

20:33

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

20:25

"Водка для алкоголика": Орбан "сорвался" из-за помощи ЕС для Украины

20:19

На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

20:12

Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

19:12

Влез в спор и "окрестил": где находится село, название которому дал Иван ФранкоВидео

19:10

Потери РФ за вторую неделю ноября в цифрамнение

18:53

Не сгниет и не сморщится: как хранить свеклу до апреля в городских условияхВидео

18:24

Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

Реклама
18:15

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:03

Самолеты уже снаряжены ракетами: РФ подготовилась к новому массированному обстрелу

17:55

Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

17:51

Цены на яйца резко подскочат: украинцам назвали новую рекордную стоимость

17:39

Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны

17:33

Цены назад уже не откатятся: украинцев предупредили о новом ударе по кошелькам

17:25

Пересчитают ли субсидии из-за "Зимней поддержки": официальное объяснение для украинцев

17:23

Еще не декабрь, а цены космос: в Украине подорожали продукты на "Оливье"

17:17

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

17:15

"Танцы со звездами" возвращаются: кто из украинских звезд выйдет на паркет шоуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять