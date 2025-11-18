"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

Вы узнаете, кто победил в Холостяке:
Украинская актриса Наталка Денисенко, коллега и подруга нынешнего Холостяка Тараса Цимбалюка, поделилась своими мыслями относительно финала шоу. В программе "ТУР Звездами" она призналась, что уже знает имя победительницы.
По словам Натальи, главный герой "Холостяк-14" действительно смог почувствовать любовь во время проекта. Несмотря на сложный съемочный процесс, шоу для участников было максимально приближенным к реальности.
"Тарас действительно проникся этим проектом и влюбился. Это правда. Я не могу рассказывать все эти штуки", - загадочно сказала актриса.
Денисенко также рассказала, что участницы находятся в довольно жестких условиях - без телефонов, книг, музыки и любой привычной поддержки. Она призналась, что не смогла бы выдержать такое психологическое давление. По ее словам, в этих обстоятельствах очень легко влюбиться в Холостяка, ведь все мысли сосредоточены только на нем.
"Это огромное психологическое давление на девушек, потому что они попадают в дом без телефонов, без книг, без музыки. Им нельзя пользоваться ничем. Я представляю, что сама сижу в доме среди конкуренток без ничего, без поддержки. Могу позвонить родителям только раз в день. Говорят, что девушки пришли на Холостяк за пиаром, - возможно, кто-то действительно ради этого. Но эти девушки - суперсильные духом женщины, которые выдержали очень сильное эмоциональное и психологическое давление. Я не говорю, что там им специально что-то делают, но быть в таких условиях и не влюбиться, например, в Тараса, потому что ты только думаешь о нем одном, - невозможно", - подытожила актриса.
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
