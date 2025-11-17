Укр
"Хватит осуждать": Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве

Кристина Трохимчук
17 ноября 2025, 12:46
Лесю Никитюк подозревали в пользовании услугами суррогатной матери.
Леся Никитюк
Леся Никитюк о суррогатном материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально рассказала, как на нее влияют слухи о личной жизни. В интервью "Клац" знаменитость призналась, что ее очень раздражали разговоры о том, что якобы ее сына родила суррогатная мать.

Ведущая отметила, что уже много лет ее преследует вопрос "когда уже свадьба?". По словам Леси, эта тема превратилась в настоящее психологическое давление.

"Вопрос "когда уже свадьба?" мне задают лет пятнадцать. И весело, и грустно наблюдать, как люди реагируют на мой семейный статус. Когда появился Дмитрий, все сразу начали писать: "О, наконец-то!". Потому что если я не показываю отношений, то, оказывается, автоматически одинока. Чаще всего такое спрашивают пожилые женщины. Это давление. Почему я должна жить по их советам? Я даже иногда чувствовала себя виноватой, что не оправдываю чужих ожиданий. Но если подумать - какого черта?", - эмоционально отреагировала Никитюк.

'Хватит осуждать': Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве
Леся Никитюк - сын Оскар / фото: instagram.com, Леся Никитюк

В этом году Леся впервые стала мамой в 37 лет, родив сына от военного Дмитрия Бабчука. Но даже такое радостное событие не уменьшило количество хейта и сплетен вокруг ведущей. Никитюк рассказала, что в ее родном Хмельницком даже начали распространять слухи, будто она "не сама родила", а прибегла к суррогатному материнству из-за возраста.

"Очень хочется, чтобы они менялись. Потому что это может быть больно. Особенно, когда тебя обсуждают незнакомцы. Представьте: в Хмельницком подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но "видимо не сама, потому что в 37 это уже старая, наверное это была суррогатная мать". Это унизительно", - поделилась ведущая.

'Хватит осуждать': Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве
Леся Никитюк с женихом Дмитрием Бабчуком и сыном / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Звезда выразила надежду, что люди станут более деликатными в таких чувствительных вопросах, как материнство, и перестанут осуждать тех, кто стремится стать родителями в любом возрасте.

"Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 - это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 - тоже ок. Замораживать яйцеклетки - ок. Хватит осуждать. Надо учиться такту", - заявила Никитюк.

'Хватит осуждать': Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве
/ инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

