Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Вы узнаете:
- Тина Кароль представила новый клип
- О чем в нем рассказала певица
Украинская известная певица Тина Кароль засветила в новом клипе обручальное кольцо и помечтала о помолвке.
Как стало известно, артистка представила видео на песню "Небесами", которая уже стала популярной в соцсетях. В Tik Tok фанаты певицы сняли более 10 тысяч видео под эту песню.
Сюжет клипа разворачивается на персональном видеопослании Тины Кароль, она сняла свои ощущения перед важным решением – помолвки.
Отметим, режиссером клипа "Небесами" стала Ната Курган - автор видеоработ Тины Кароль "Відчиняю", "Балкони", "Людині потрібна людина".
Отношение Натальи Могилевской к Тине Кароль
Недавно в Сети появилось видео, в котором Могилевская призналась, что восхищается коллегой.
"Друзья, я так люблю эту девочку. Я наблюдаю за ней всю жизнь. Мне всегда не хватало такой нежности, женственности. Пытаюсь найти то, что этой девочке дается так легко, так естественно быть такой женственной. Я не могу стоять рядом. Так жарко, что я уже раздеваюсь", - сказала Наталья.
Смотрите видео клипа Тины Кароль:
Отметим, как сообщал Главред, легендарная певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, потеряла права на товарный знак "Рецитал". Как сообщат российские пропагандисты, срок действия закончился в октябре, а товарный знак был зарегистрирован в России.
А также Лилия Ребрик показала, как выглядит ее новый дом под Киевом. На своей странице в соцсетях знаменитость поделилась, что сейчас она с мужем активно занимаются ремонтом в доме, чтобы поскорее туда переехать всей семьей.
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
