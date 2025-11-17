Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль поразила поклонников новой работой.

https://stars.glavred.info/tina-karol-rasskazala-o-pomolvke-i-pokazala-obruchalnoe-kolco-10716143.html Ссылка скопирована

Тина Кароль заинтриговала фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль представила новый клип

О чем в нем рассказала певица

Украинская известная певица Тина Кароль засветила в новом клипе обручальное кольцо и помечтала о помолвке.

Как стало известно, артистка представила видео на песню "Небесами", которая уже стала популярной в соцсетях. В Tik Tok фанаты певицы сняли более 10 тысяч видео под эту песню.

видео дня

Сюжет клипа разворачивается на персональном видеопослании Тины Кароль, она сняла свои ощущения перед важным решением – помолвки.

Тина Кароль в новом клипе / фото: скрин instagram.com, Тина Кароль

Отметим, режиссером клипа "Небесами" стала Ната Курган - автор видеоработ Тины Кароль "Відчиняю", "Балкони", "Людині потрібна людина".

Отношение Натальи Могилевской к Тине Кароль

Недавно в Сети появилось видео, в котором Могилевская призналась, что восхищается коллегой.

"Друзья, я так люблю эту девочку. Я наблюдаю за ней всю жизнь. Мне всегда не хватало такой нежности, женственности. Пытаюсь найти то, что этой девочке дается так легко, так естественно быть такой женственной. Я не могу стоять рядом. Так жарко, что я уже раздеваюсь", - сказала Наталья.

Смотрите видео клипа Тины Кароль:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, легендарная певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, потеряла права на товарный знак "Рецитал". Как сообщат российские пропагандисты, срок действия закончился в октябре, а товарный знак был зарегистрирован в России.

А также Лилия Ребрик показала, как выглядит ее новый дом под Киевом. На своей странице в соцсетях знаменитость поделилась, что сейчас она с мужем активно занимаются ремонтом в доме, чтобы поскорее туда переехать всей семьей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред