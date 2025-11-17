"Процесс бурлит": Лилия Ребрик продемонстрировала ремонт в новом доме

Лилия Ребрик показала, как проходит процесс.

https://stars.glavred.info/process-burlit-liliya-rebrik-prodemonstrirovala-remont-v-novom-dome-10716062.html Ссылка скопирована

Лилия Ребрик планирует переезжать / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Вы узнаете:

Лилия Ребрик показала ремонт в доме

С кем она провела экскурсию

Украинская известная ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как выглядит ее новый дом под Киевом.

На своей странице в соцсетях знаменитость поделилась, что сейчас она с мужем активно занимаются ремонтом в доме, чтобы поскорее туда переехать всей семьей.

видео дня

Экскурсию по дому для поклонников Лилия провела не одна, а с младшей дочерью Аделиной. Девочка внимательно рассматривала комнаты с инструментами в руках.

Лилия Ребрик показала новый дом / фото: скрин instagram.com, Лилия Ребрик

Также Ребрик поделилась, что уже знает, как все обустроит на кухне и подчеркнула, что во всех комнатах обустроены двери скрытого монтажа. Отметим, семья купила дом еще в 2021 году.

Младшая дочь Лилии Ребрик / фото: скрин instagram.com, Лилия Ребрик

"Процесс бурлит, но это так круто, что ты видишь, как дом оживает. У меня уже здесь столько идей, фантазий! Я уже знаю, что и где будет", — поделилась Лилия.

Лилия Ребрик с дочерью / фото: скрин instagram.com, Лилия Ребрик

Лилия Ребрик / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный боксер Александр Усик принял участие в фотосессии вместе с женой Екатериной, примерив эффектные образы. Супруги позировали в черных строгих костюмах. Жена спортсмена дополнила образ легкими локонами и макияжем. Александр же покорил своей новой прической, а также он дополнил образ серьгой в ухе и обручальным кольцом.

А также Виталий Бородин поддержал путиниста Эдгарда Запашного, который предложил лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Путинист уверен, что за восхваление Джохара Дудаева Пугачеву нужно признать иноагентом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лилия Ребрик Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред