"Процесс бурлит": Лилия Ребрик продемонстрировала ремонт в новом доме

Элина Чигис
17 ноября 2025, 09:20
Лилия Ребрик показала, как проходит процесс.
Украинская известная ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как выглядит ее новый дом под Киевом.

На своей странице в соцсетях знаменитость поделилась, что сейчас она с мужем активно занимаются ремонтом в доме, чтобы поскорее туда переехать всей семьей.

Экскурсию по дому для поклонников Лилия провела не одна, а с младшей дочерью Аделиной. Девочка внимательно рассматривала комнаты с инструментами в руках.

Также Ребрик поделилась, что уже знает, как все обустроит на кухне и подчеркнула, что во всех комнатах обустроены двери скрытого монтажа. Отметим, семья купила дом еще в 2021 году.

"Процесс бурлит, но это так круто, что ты видишь, как дом оживает. У меня уже здесь столько идей, фантазий! Я уже знаю, что и где будет", — поделилась Лилия.

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

