Александр Усик кардинально поменял прическу и показался в новом образе с женой

Усики восхитили поклонников своими образами.

Александр Усик удивил перевоплощением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Кратко:

Усики снялись в новой фотосессии

Боксер кардинально сменил имидж

Украинский известный боксер Александр Усик принял участие в фотосессии вместе с женой Екатериной, примерив эффектные образы.

На своей странице в соцсетях Екатерина показала поклонникам некоторые кадры.

Супруги позировали в черных строгих костюмах. Жена спортсмена дополнила образ легкими локонами и макияжем. Александр же покорил своей новой прической, а также он дополнил образ серьгой в ухе и обручальным кольцом.

Александр Усик с женой / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик

Пара мило улыбалась и целовалась в кадре, а поклонники не прошли мимо публикации и написали множество комплиментов.

"Очень удачная фотосессия";

"Какие вы красивые";

"Это прям вау", - отметили фанаты.

Супруги Усики / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Отметим, как сообщал Главред, главный герой украинского популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил участницу Диану Зотову, которую считали его фавориткой, домой еще до церемонии роз. Все произошло после индивидуального общения Тараса и Дианы в Карпатах.

А также лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин остался без крыши над головой. Валерий отметил, что в своем автомобиле возит вещи и собирается в Винницкую область, ведь "проходит реабилитацию".

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

