"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториях

Валерий Харчишин решил победить свою зависимость.

Валерий Харчишин - как живет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Харчишин

Кратко:

Валерий Харчишин проходит реабилитацию

Что случилось с его домом

Украинский известный певец и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин остался без крыши над головой.

Как рассказал артист в интервью "55 на 5", он проживает в санаториях и арендованных квартирах.

Валерий отметил, что в своем автомобиле возит вещи и собирается в Винницкую область, ведь "проходит реабилитацию".

Валерий Харчишин / фото: instagram.com, Валерий Харчишин

"У меня нет пока что дома. Я живу в санаториях, арендованных квартирах, везде. В машине у меня куча вещей. У меня есть машина, две лошади и обезьянка. Теперь я планирую посетить Винницкую область – Хмельник. Еще я реабилитируюсь, потому что злоупотреблял и мной злоупотребляли, поэтому я сейчас на реабилитации", – сказал Харчишин.

Напомним, в 2022 году армия РФ уничтожила дотла дом певца под Гостомелем, но в 2025 все же ему удалось восстановить жилье и сейчас там живет его бывшая жена с их сыновьями.

Смотрите видео интервью Валерия Харчишина:

О персоне: Валерий Харчишин Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

