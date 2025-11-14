"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториях

Кратко:
- Валерий Харчишин проходит реабилитацию
- Что случилось с его домом
Украинский известный певец и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин остался без крыши над головой.
Как рассказал артист в интервью "55 на 5", он проживает в санаториях и арендованных квартирах.
Валерий отметил, что в своем автомобиле возит вещи и собирается в Винницкую область, ведь "проходит реабилитацию".
"У меня нет пока что дома. Я живу в санаториях, арендованных квартирах, везде. В машине у меня куча вещей. У меня есть машина, две лошади и обезьянка. Теперь я планирую посетить Винницкую область – Хмельник. Еще я реабилитируюсь, потому что злоупотреблял и мной злоупотребляли, поэтому я сейчас на реабилитации", – сказал Харчишин.
Напомним, в 2022 году армия РФ уничтожила дотла дом певца под Гостомелем, но в 2025 все же ему удалось восстановить жилье и сейчас там живет его бывшая жена с их сыновьями.
Смотрите видео интервью Валерия Харчишина:
О персоне: Валерий Харчишин
Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".
