Неузнаваемая Лилия Ребрик сменила имидж: "Оставляем так"

Кратко:
- Лилия Ребрик сменила прическу
- Артистка показала себя без блонда и длинных волос
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Решение звезды было весьма радикальным - она отказалась от длинных светлых локонов, которые являются важной частью ее образа.
В своем блоге в Instagram Ребрик опубликовала фото, на котором позирует с короткими волосами темно-вишневого оттенка. "Оставляем так или возвращаем блонд?" - спросила Лилия у подписчиков.
Оказалось, что новая прическа Лилии Ребрик - лишь часть ее костюма для выступления, а темные короткие волосы - это парик. Под него артистке подобрали костюм и макияж, который отличается от того, какой она обычно предпочитает.
О персоне: Лилия Ребрик
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
