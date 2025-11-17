"Под обстрелами": Брежнева неожиданно показалась в Украине

Певица Вера Брежнева показала фотографии из Украины.

Вера Брежнева в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вера Брежнева показала фото из Украины

Что делала певица

Известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева приехала в Украину. В Instagram артистка поделилась кадрами своего нового путешествия на родину.

Брежнева продолжает исполнять свою роль амбассадорки "Укрзалізниці". "Старшая проводница Верочка", как указано на ее именном бейдже, позировала в форме на фоне поезда и внутри него.

Вера Брежнева - фото из поезда Укрзалізниці / фото: instagram.com, Вера Брежнева

"Дом значит Украина. Все еще под обстрелами, но никогда без надежды", — подписала певица.

В своей фотоподборке артистка показала стильные луки, в которых выходила во время своего визита в Украину, в также поделилась живописными локациями на родине.

Вера Брежнева - образ / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Что интересно, среди снимков появился Орден Святого Рафаила, которую получила Брежнева от благотворительной организации "Місто Добра". Вера получила эту награду как меценат фонда, который оказывает комплексную помощь женщинам с детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах, таких как домашнее насилие, бедность, социальная изоляция и проблемы со здоровьем.

Вера Брежнева - орден / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вера Брежнева про войну в Украине

Позиция украинской певицы Веры Брежневой по поводу полномасштабного вторжения России в Украину является недвусмысленно проукраинской. С февраля 2022 года она активно осудила агрессию и полностью прекратила связи с российским шоу-бизнесом.

О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

