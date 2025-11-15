Невеста на 10 лет старше: известный футболист тайно женился на украинке

Футболист сборной Франции Жюль Кунде не афишировал свой роман.

Жуль Кунде и Юлиана Яссимова - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Жуль Кунде, Юлиана Ясимова

Вы узнаете:

СМИ сообщают о свадьбе лидера "Барселоны" и украинской модели

Что известно о его невесте

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде, который тщательно оберегает свою личную жизнь, якобы женился на украинской модели Юлиане Яссимовой. Об этом сообщает издание Lattaquant. Пара не делала никаких официальных заявлений о бракосочетании и, возможно, хотела сохранить его в тайне.

По информации СМИ, Кунде и Юлиана впервые пересеклись в 2021 году на Неделе моды. Их отношения развивались максимально скрытно: никаких совместных фото, намеков в соцсетях и публичных появлений. Однако теперь инсайдеры уверяют, что роман перерос в брак, который влюбленные решили не афишировать.

видео дня

Жуль Кунде - футболіст "Барселони" / фото: instagram.com, Жуль Кунде

Кто такая Юлиана Яссимова

Юлиана Яссимова, настоящее имя — Юлиана Дементьева, родилась 27 июня 1988 года. В Instagram за ее жизнью следят почти 90 тысяч подписчиков. Модель давно зарекомендовала себя как одна из самых востребованных в мире: ее снимки появлялись на страницах Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, а сама она дефилировала для ведущих мировых брендов.

Юлиана Яссимова - модель / фото: instagram.com, Юлиана Ясимова

Помимо карьеры в fashion-индустрии, Юлиана активно занимается общественной деятельностью: поднимает вопросы устойчивой моды и женского развития. За это она заслужила уважение не только в мире моды, но и за его пределами.

Последние новости шоу-бизнеса

