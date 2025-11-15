"Почти миллион долларов": Хлывнюк раскрыл, почему отверг заоблачный гонорар

Лидер "Бумбокса" принял жесткое решение.

Андрей Хлывнюк о политической рекламе / скрин с видео

Вы узнаете:

Кто предлагал Андрею Хлывнюку огромный гонорар

Что должен был сделать лидер "Бумбокса"

Украинский музыкант и действующий военнослужащий Андрей Хлывнюк рассказал о самом крупном гонораре, от которого ему пришлось отказаться. В интервью "Бомбардиру" лидер группы "Бумбокс" признался, что ему предлагали огромную сумму за участие в политической агитации.

По словам Хлывнюка, одна из политических сил обратилась к нему с предложением стать лицом их кампании и публично поддержать партию. За это музыкантам "Бумбокса" обещали почти миллион долларов.

Андрей Хлывнюк - гонорар / скрин из видео

"Почти миллион долларов — около 800 тысяч. Надо было агитировать за политическую партию", — раскрыл Андрей.

Музыканты сознательно отвергли предложение. Более того, Хлывнюк поделился, что его доходы значительно упали после начала войны. Лидер "Бумбокса" большую часть заработка направляет на нужды Вооруженных Сил Украины.

Андрей Хлывнюк - сколько зарабатывает / скрин из видео

"Я миллионов не зарабатывал. Мы одна из топовых украинских команд. Я не могу пожаловаться на то. Если бы не было войны, я бы и дальше круто зарабатывал. А сейчас концерты (благотворительные — прим. ред.) — это моя прихоть, кто-то может так и не делать. Не понимаю, как во время войны можно пытаться обогатиться. Это чушь и шизофрения. Видимо, я идеалист и придурок, не знаю жизни", — высказался Хлывнюк.

О персоне: Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк - вокалист и автор текстов группы "Бумбокс", служащий ВСУ, сообщает Википедия. В начале полномашстабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны, затем стал оператором дрона. Был ранен. Имеет орден "За мужество" III степени. Исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из негласных символов украинского сопротивления и "завирусилась" в социальных сетях по всему миру.

