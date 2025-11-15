'Это конечно вырезали': участница 'Холостяка' раскрыла, почему ушла от Цимбалюка

Диана Зотова вышла на связь после вылета из шоу.

Диана Зотова покинула шоу "Холостяк" / скрин с видео: Холостяк 14 сезон 5 выпуск

Вы узнаете:

Кто покинул "Холостяк"

Что Диана Зотова рассказала о своем вылете

Участница романтического реалити "Холостяк-14" впервые после своего вылета из шоу рассказала о том, что происходило за кадром проекта. Диана Зотова объяснила в Telegram-канале, кто принял решение о прекращении ее участия в проекте и что не показали в пятом выпуске шоу.

Зотова объяснила ситуацию, которая сложилась между ней и ее бывшим парнем, о котором она рассказала Тарасу Цимбалюку.

"Я действительно разошлась со своим парнем задолго до проекта и не имела с ним никакого контакта на момент первой вечеринки. Во-вторых, я действительно поехала по работе во Францию, где была очень серьезная съемка, согласованная еще пару месяцев до шоу, о чем предупредила всех руководителей "Холостяка" еще до того, как меня согласовали на проект", - объяснила ситуацию участница "Холостяка".

Диана Зотова - Холостяк скандал / фото: instagram.com, Диана Зотова

Диана опровергла слухи о том, что во время проекта виделась с бывшим, и возмутилась тем, как это было воспринято.

"Самое неприятное то, что взрослые люди из проекта выставили это так, якобы я прикрываюсь заработком для семьи ради того, чтобы поехать налаживать отношения с бывшим, хотя знают, что это неправда. Далее: когда я поехала на работу, мне неожиданно позвонил бывший, который даже не знал, что я на проекте, и мы долго душевно проговорили. И да, я поняла, что у меня действительно еще остались глубокие чувства к этому человеку, которые так просто не исчезнут даже на проекте. Но мы с ним не виделись, потому что были в разных странах. Я решила, что вернусь на проект, подумаю и сама все скажу холостяку лично", - сказала Зотова.

Диана Зотова о Тарасе Цымбалюке / фото: instagram.com, Диана Зотова

Также участница сообщила, что сама приняла решение покинуть "Холостяк", но в финальной версии эпизода эту деталь вырезали.

"Это была моя инициатива уйти из проекта, потому что я поняла, что люблю другого человека, поэтому с Тарасом могла вести себя только как с другом, о чем и сказала ему в кадре, но это решили не вставлять. Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти, но это тоже, конечно, вырезали", - пожаловалась Диана Зотова.

Ранее Главред рассказывал, чем на самом деле запомнился зрителям пятый выпуск "Холостяка". В новом эпизоде романтического реалити Тарас Цимбалюк пригласил участниц в Карпаты, чтобы увидеть, как изменится их поведение без привычного комфорта.

Также главный герой украинского популярного шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк отправил участницу Диану Зотову, которую считали его фавориткой, домой еще до церемонии роз. Все произошло после индивидуального общения Тараса и Дианы в Карпатах.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

