Бывшая Кличко кардинально изменила цвет волос

Алена Кюпели
15 ноября 2025, 12:30
Хайден Пенетьерри неожиданно перекрасилась в совершенно новый яркий цвет.
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери стала рыжей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Бывшая невеста украинского известного боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери кардинально изменила имидж.

Актриса, которая была все время блондинкой, перекрасилась в рыжий цвет, чем сильно удивила своих поклонников. Соответствующим фото актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Хайден Пенетьерри сменила имидж
Хайден Пенетьерри сменила имидж / Фото Instagram/ haydenpanettiere

Как известно, Пенетьерри долгое время была блондинкой, а теперь стала ярко-рыжей.

Хайден Пенетьерри сменила имидж
Хайден Пенетьерри сменила имидж / Фото Instagram/ haydenpanettiere
Хайден Пенетьерри сменила имидж
Хайден Пенетьерри сменила имидж / Фото Instagram/ haydenpanettiere

Отношения Хайден и Владимира Кличко

Кличко и Панеттьери были в отношениях с 2009 года, а в 2013 прошла помолвка. В 2014 у пары родилась дочь Кайя-Евдокия, но в 2018 боксер и актриса разорвали отношения.

В 2022 году Хайден сообщила, что ее вынудили передать полное право опеки над дочерью ее отцу. Также актриса призналась, что долгое время лечилась от нарко и алкозависимости.

Отметим, как сообщал Главред, украинский поэт и художник из Харькова Сергей Науменко погиб, выполняя боевые задачи на передовой.

Ранее также стало известно о том, что голивудская актриса, которая относительно недавно потеряла своего любимого человека и перестала появляться на публике Сандра Буллок, попала на камеры папарацци.

О персоне: Хайден Пенетьерри

Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь — Кайя-Евдокия Кличко

