Бывшая Кличко кардинально изменила цвет волос

Бывшая невеста украинского известного боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери кардинально изменила имидж.
Актриса, которая была все время блондинкой, перекрасилась в рыжий цвет, чем сильно удивила своих поклонников. Соответствующим фото актриса поделилась на своей странице в Instagram.
Как известно, Пенетьерри долгое время была блондинкой, а теперь стала ярко-рыжей.
Отношения Хайден и Владимира Кличко
Кличко и Панеттьери были в отношениях с 2009 года, а в 2013 прошла помолвка. В 2014 у пары родилась дочь Кайя-Евдокия, но в 2018 боксер и актриса разорвали отношения.
В 2022 году Хайден сообщила, что ее вынудили передать полное право опеки над дочерью ее отцу. Также актриса призналась, что долгое время лечилась от нарко и алкозависимости.
О персоне: Хайден Пенетьерри
Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь — Кайя-Евдокия Кличко
