'Качественные переобуваки': известный воин-артист 'прошелся' по украинским певцам

Ярмак вспомнил прошлые ошибки Монатика, Лободы и других артистов.

Ярмак о Монатике и Лободе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ярмак, журнал ХОЧУ

Ярмак дал откровенное интервью

Что он сказал о Монатике, Лободе и других артистах

Известный украинский артист Александр Ярмак, который после мобилизации стал командиром роты 412-й отдельного полка беспилотных систем "NEMESIS", высказал свое мнение о звездах, которые продолжали выступать в террористической РФ после начала войны. В интервью Янине Соколовой он также рассказал, как относится к тому, что они переводят свои песни на украинский язык.

Ведущая уточнила, что речь идет об артистах вроде Монатика, Лободы и других. По словам Ярмака, артисты, которые сейчас переводят свое творчество на украинский движутся в правильную сторону, однако делают это приспосабливаясь к сегодняшним реалиям.

Ярмак ВСУ / фото: instagram.com, Ярмак

"В целом это хорошо, что они движутся в эту сторону. Но для меня это в каком-то смысле приспособленчество. Очень многие с 2014 года то об Украине писали, то с российскими артистами, то ездили выступать на корпоративы "Газпрома", - вспомнил рэпер.

Артист также отметил, что для исправления своих прежних ошибок знаменитости активно привлекают к сотрудничеству людей, которые делают значительный вклад в развитие украинского пространства.

Ярмак военный / фото: instagram.com, Ярмак

"Они очень умные и очень качественные переобуваки. Я вижу, как они очень качественно привлекают к сотрудничеству людей, которые двигали украинскую культуру", - высказался Ярмак.

Однако рэпер высказал мнение, что не стоит исключать артистов, которые осознали ошибки прошлого, из украинского инфопространства. Вместо этого им стоит и в дальнейшем оставаться в "той своей среде".

О персоне: Александр Ярмак Александр Ярмак - украинский хип-хоп исполнитель. В начале февраля 2014 года вместе с артистом TOF выпустил песню под названием 22, посвященную событиям Евромайдана. В клип вошел видеоряд событий, которые происходили на Майдане. Песню стали называть неофициальным гимном Евромайдана. В 2022 году после полномасштабного нападения России на Украину вступил в ВСУ, пишет Википедия.

