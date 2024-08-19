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Музыкант-воин Yarmak встретился с пленным оккупантом, который оказался его фаном

Анна Подгорная
19 августа 2024, 17:34
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Александр Ярмак захотел услышать лично, что этот "персонаж" делает на украинской земле.
Yarmak, Ярмак
Yarmak новости - Ярмак поговорил с оккупантом, который оказался его поклонником / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarmak_music

Украинский репер и воин ВСУ Yarmak встретил необычного фаната своего творчества. Им стал оккупант, которого взяли в плен на Покровском направлении.

Об этом Ярмак рассказал на своем YouTube-канале. После минометного обстрела позиций оккупантов украинские защитники взяли раненых солдат страны-оккупанта в плен. Среди них оказался российский военнопленный из города Саяногорск, Республики Хакасия - поклонник творчества Ярмака.

Музыкант-воин решил побеседовать с пленным оккупантом и выяснил, что тот провоевал на фронте три дня. Контракт на службу, по его словам, он подписал в состоянии сильного алкогольного опьянения в надежде на крупные выплаты от страны-агрессора. Оккупант рассказал, что "уважает" Ярмака за его творчество, знает наизусть его треки на русском и украинском языках, и призвал россиян не воевать с Украиной на преступной войне.

видео дня

"Это должно было произойти, потому что видео "Сердце пацана" на YouTube имеет 233 миллиона просмотров, 25% которых из России. Я уверен, это не первый случай. Хочу выразить слова уважения бойцам 35-го полка Национальной гвардии Украины и роте оперативного назначения. Именно они взяли в плен этого персонажа на Покровском направлении. Я в Донецкой области, приехал поговорить со своим фанатом и спросить, что он забыл на украинской земле", - говорит Yarmak.

Ярмак беседует с пленным оккупантом
Yarmak новости - Ярмак поговорил с оккупантом, который оказался его поклонником / скриншот YouTube

Кто такой YARMAK?

YARMAK (Александр Ярмак) - украинский рэпер. Вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны, принимал участие в боях на Харьковском направлении. Служит аэроразведчиком, с 2023 года возглавил взвод операторов FPV-дронов.

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Также раненого актера-воина Андрея Валенского ограбили мошенники. Об этом рассказал сам воин - аферисты обманом выудили у него крупную сумму денег, которую Валенский планировал потратить на лечение.

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