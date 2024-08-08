Раненого актера-воина Андрея Валенского ограбили мошенники - подробности

Крупную сумму со счета Валенского сняли, пока защитник проходит лечение в больнице.

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Андрей Валенский ранен - Андрея Валенского после ранения на фронте ограбили мошенники / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andreivalenskii

Украинский актер театра, кино и телевидения Андрей Валенский с 2023 года служит в ВСУ. На Донецком направлении, между Клещеевкой и Ивановским, артист получил серьезное ранение - у него раздробленное бедро, черепно-мозговая травма, контузия, разбитое лицо, сломанный нос и левая рука, множественные ожоги.

Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц. Коллеги Валенского собирали деньги на его реабилитацию.

Увы, раненому защитнику пришлось столкнуться с нечистыми на руку людьми. Мошенники выманили у Валенского крупную сумму - 270 тыс. гривен, которые он планировал потратить на операцию. Об этом Валенский рассказал в своем блоге в Instagram.

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"Поздно вечером вчера, после приема обезболивающих, когда я уже почти засыпал, мне позвонили, представившись сотрудниками Монобанка, и ввели меня в заблуждение. Мошенническими действиями они вывели с моего банковского счета 270 тыс. грн. Офицеры полиции уже были у меня, я предоставил им все скрины и детали, надеюсь на помощь. Монобанк тоже в курсе этой ситуации, но, к сожалению, они не могут предотвратить такой вид мошенничества", - пишет актер.

Сейчас банка в помощь Андрею Валенскому вновь открыта и защищена. Его близкие продолжают сбор. Оставшиеся после восстановления деньги раненый воин планирует передать на нужды сослуживцам, которые сейчас на передовой - подразделению БПЛА "Пташка ДоДо".

Андрей Валенский ранен - Андрея Валенского после ранения на фронте ограбили мошенники / instagram.com/andreivalenskii

Кто такой Андрей Валенский? Андрей Валенский - украинский актер. Служил в Харьковском украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко, Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки и Киевском театре на левом берегу Днепра. Избранная фильмография: "Слуга народа", "Вскрытие покажет", "Пес", "Последний янычар" и пр.

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