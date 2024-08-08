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Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

Анна Подгорная
8 августа 2024, 18:47
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Артист рассказал, по какой причине ему пришлось через год уйти со службы.
Виктор Бронюк
Виктор Бронюк в ВСУ - как и почему Виктор Бронюк уволился из ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Украинский музыкант, лидер группы ТиК Виктор Бронюк в начале полномасштабной войны вступил в Территориальную оборону Винницы, а затем - в ряды ВСУ. Со временем артист вернулся к активной концертной деятельности, которая в целом направлена сейчас на благотворительность на пользу украинских воинов.

Недавно в программе "Ранок у великому місті" Бронюк признался, что уволился из Вооруженных сил. Артист не стал скрывать, как ему это удалось.

Лидер ТиК рассказал, что ушел законно - по семейным обстоятельствам: он оказался единственным в семье, кто мог бы присматривать за отцом-инвалидом. Мужчина недавно перенес инсульт и нуждается в постоянном уходе.

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"Я уволился, у меня отец инвалид первой группы. Он перенес инсульт. Я теоретически мог и не уходить. Такое было время, я прослужил год и два месяца, и как бы ситуация требовала немного больше времени уделять", - рассказал Виктор Бронюк.

Кто такой Виктор Бронюк?

Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.

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