"Не верится совсем": Ольга Сумская рассказала о страшном горе

Ольга Сумская почтила память своей коллеги.

Ольга Сумская вспомнила о подруге / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская посвятила публикацию Руслане Писанке

Украинская известная актриса Ольга Сумская обратилась к Руслане Писанке, которая умерла в 2022 году.

На своей странице в соцсетях Сумская сделала публикацию в день юбилея Русланы.

Как оказалось, вчера, 17 ноября, Писанке должно было исполниться 60 лет.

"Русланочка… Сегодня твой юбилей… 17 ноября… Ты далеко, но вместе с нами навсегда… Светлая, добрая память, наша талантливая, легендарная красавица!" - написала Ольга.

Ольга Сумская о Руслане Писанке / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Поклонники знаменитости не прошли мимо публикации и написали множество комментариев.

"Не верится совсем";

"Светлая, вечная память талантливой актрисе, телеведущей";

"Боже мой, как ее жалко", - отметили подписчики Сумской.

Поклонники о смерти Русланы Писанки / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Смерть Русланы Писанки

Русла Писанка умерла 19 июля 2022 года после борьбы с онкологией в городе Кайзерслаутерн, где лечилась. Знаменитость похоронили на Берковецком кладбище в Киеве.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

