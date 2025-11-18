"Не верится совсем": Ольга Сумская рассказала о страшном горе

Вы узнаете:
Украинская известная актриса Ольга Сумская обратилась к Руслане Писанке, которая умерла в 2022 году.
На своей странице в соцсетях Сумская сделала публикацию в день юбилея Русланы.
Как оказалось, вчера, 17 ноября, Писанке должно было исполниться 60 лет.
"Русланочка… Сегодня твой юбилей… 17 ноября… Ты далеко, но вместе с нами навсегда… Светлая, добрая память, наша талантливая, легендарная красавица!" - написала Ольга.
Поклонники знаменитости не прошли мимо публикации и написали множество комментариев.
"Не верится совсем";
"Светлая, вечная память талантливой актрисе, телеведущей";
"Боже мой, как ее жалко", - отметили подписчики Сумской.
Смерть Русланы Писанки
Русла Писанка умерла 19 июля 2022 года после борьбы с онкологией в городе Кайзерслаутерн, где лечилась. Знаменитость похоронили на Берковецком кладбище в Киеве.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
