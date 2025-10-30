Укр
"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

Элина Чигис
30 октября 2025, 12:28
Ольга Сумская рассказала о своем опыте, который превратился в скандал.
Ольга Сумская
Ольга Сумская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Ольга Сумская самостоятельно организовала установку памятника маме
  • За что ее захейтили в Сети

Украинская известная актриса Ольга Сумская поделилась, с какими проблемами она столкнулась во время установки памятника своей маме – актрисе Анне Сумской.

видео дня

В интервью Oboz.ua Ольга вспомнила, как шли работы, но в это время она стала жертвой критики со стороны блогеров, которые снимают контент на кладбищах.

"Произошла одна очень страшная ситуация: есть блогеры, которые следят за могилами известных людей. Снимают это на видео, выставляют на всеобщее обозрение. И начинается волна позора — циничная, бездушная. Один из таких блогеров снял видео о нас, когда я как раз занималась проектом", — поделилась знаменитость.

Ольга Сумская с семьей
Ольга Сумская с семьей / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Сумская подчеркнула, что устанавливала памятник за свои деньги, но процесс шел очень долго.

"Я тщательно его готовила — он рождался в моей душе. Старшая дочь Тоня предложила использовать письма, которые мама и папа писали друг другу. Это памятник о любви наших родителей. И он получился невероятным — все, кто видел, говорят так", — рассказала актриса.

Памятник маме Ольги Сумской
Памятник маме Ольги Сумской / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Также Ольга поделилась, что ее родная сестра Наталья Сумская не принимала участия в установлении памятника, хотя Ольга была бы рада разделить этот процесс вместе с ней. Отметим, между сестрами достаточно непростые отношения, поскольку Наталья прервала общение.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ольга Сумская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.

А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

