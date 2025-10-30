"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

Вы узнаете:
Украинская известная актриса Ольга Сумская поделилась, с какими проблемами она столкнулась во время установки памятника своей маме – актрисе Анне Сумской.
В интервью Oboz.ua Ольга вспомнила, как шли работы, но в это время она стала жертвой критики со стороны блогеров, которые снимают контент на кладбищах.
"Произошла одна очень страшная ситуация: есть блогеры, которые следят за могилами известных людей. Снимают это на видео, выставляют на всеобщее обозрение. И начинается волна позора — циничная, бездушная. Один из таких блогеров снял видео о нас, когда я как раз занималась проектом", — поделилась знаменитость.
Сумская подчеркнула, что устанавливала памятник за свои деньги, но процесс шел очень долго.
"Я тщательно его готовила — он рождался в моей душе. Старшая дочь Тоня предложила использовать письма, которые мама и папа писали друг другу. Это памятник о любви наших родителей. И он получился невероятным — все, кто видел, говорят так", — рассказала актриса.
Также Ольга поделилась, что ее родная сестра Наталья Сумская не принимала участия в установлении памятника, хотя Ольга была бы рада разделить этот процесс вместе с ней. Отметим, между сестрами достаточно непростые отношения, поскольку Наталья прервала общение.
Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
