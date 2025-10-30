"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

Ольга Сумская рассказала о своем опыте, который превратился в скандал.

https://stars.glavred.info/starshaya-doch-predlozhila-olga-sumskaya-popala-v-gromkiy-skandal-10710845.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская самостоятельно организовала установку памятника маме

За что ее захейтили в Сети

Украинская известная актриса Ольга Сумская поделилась, с какими проблемами она столкнулась во время установки памятника своей маме – актрисе Анне Сумской.

видео дня

В интервью Oboz.ua Ольга вспомнила, как шли работы, но в это время она стала жертвой критики со стороны блогеров, которые снимают контент на кладбищах.

"Произошла одна очень страшная ситуация: есть блогеры, которые следят за могилами известных людей. Снимают это на видео, выставляют на всеобщее обозрение. И начинается волна позора — циничная, бездушная. Один из таких блогеров снял видео о нас, когда я как раз занималась проектом", — поделилась знаменитость.

Ольга Сумская с семьей / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Сумская подчеркнула, что устанавливала памятник за свои деньги, но процесс шел очень долго.

"Я тщательно его готовила — он рождался в моей душе. Старшая дочь Тоня предложила использовать письма, которые мама и папа писали друг другу. Это памятник о любви наших родителей. И он получился невероятным — все, кто видел, говорят так", — рассказала актриса.

Памятник маме Ольги Сумской / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Также Ольга поделилась, что ее родная сестра Наталья Сумская не принимала участия в установлении памятника, хотя Ольга была бы рада разделить этот процесс вместе с ней. Отметим, между сестрами достаточно непростые отношения, поскольку Наталья прервала общение.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ольга Сумская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.

А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред